На Украине разгорелся скандал из-за уроков ненависти к русскому языку 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Григорий Василенко



Родители учащихся одной из школ в Днепре на Украине пожаловались на учительницу младших классов из-за того, что та учила детей ненавидеть русских и русский язык. Соответствующая информация была опубликована в группе "Образование Днепра – социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения" в Facebook. В настоящее время пост удален, скриншот приводит издание strana.ua, сообщает



Как сообщили родители, педагог на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински — "враг государства", а все русские по определению являются "историческими оккупантами украинской земли". Родители учащихся одной из школ в Днепре на Украине пожаловались на учительницу младших классов из-за того, что та учила детей ненавидеть русских и русский язык. Соответствующая информация была опубликована в группе "Образование Днепра – социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения" в Facebook. В настоящее время пост удален, скриншот приводит издание strana.ua, сообщает РИА Новости Как сообщили родители, педагог на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински — "враг государства", а все русские по определению являются "историческими оккупантами украинской земли". Несмотря на сбор подписей за смену учительницы, руководство школы ответило родителям, что "не видит криминала и заменять ее не будет".



"Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке. Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на "ее негодную риторику". Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги", - пожаловались родители.



Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.



Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. По данным министерства образования и науки Украины, в стране в конце 2019 учебного года функционировали 125 государственных русскоязычных школ, а также 43 частные школы.



На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова. РИА Новости Категории: политика, общество, образование Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура География: Украина — статья прочитана 193 раза Комментарии