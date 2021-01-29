Билл Гейтс считает, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже нынешней 🔊 Воспроизвести Билл Гейтс © Ludovic Marin/Pool Photo via AP



Основатель Microsoft также указал на то, что "терпение людей определенно на исходе"



Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей возможной пандемии, и это может измениться лишь через два года. Такое мнение он высказал в опубликованном интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, передает



"Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе", - отметил Гейтс. "Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - еще многое можно сделать", - считает он. "Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", - полагает Гейтс. Он отметил, что система логистики в "богатом мире" оказалась сложнее, чем предполагалось. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей возможной пандемии, и это может измениться лишь через два года. Такое мнение он высказал в опубликованном интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, передает ТАСС "Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе", - отметил Гейтс. "Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - еще многое можно сделать", - считает он. "Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", - полагает Гейтс. Он отметил, что система логистики в "богатом мире" оказалась сложнее, чем предполагалось. Основатель Microsoft также указал на то, что "терпение людей определенно на исходе", особенно тех, кто проживает в стесненных условиях, не может позволить своим детям онлайн-обучение. "В лучшем случае целый год потребуется, чтобы нормализовать жизнь", - отметил он.



Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.



Сторонники конспирологических теорий считают, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей и последующего наблюдения за ними и что за ней якобы стоит Гейтс. ТАСС Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: ВОЗ, Билл Гейтс, вирусы, психика, пандемия, карантин — статья прочитана 203 раза Комментарии