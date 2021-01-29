Спор MT Group и Amber Grid относительно GIPL переместился в Верховный суд 🔊 Воспроизвести



Спор не победившей на конкурсе подрядчика литовско-польского газопровода (GIPL) компании MT Group и объявившего его газопередающего предприятия Amber Grid о победителе конкурса переместился в Верховный суд Литвы (ВСЛ).



ВСЛ 27 января рассмотрел кассационную жалобу MT Group и намерен вынести решение 3 марта, сообщила BNS представитель суда Риманте Краулише.



Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в мае прошлого года отклонил жалобу MT Group и отсавил без изменения решение суда первой инстанции, по сути благоприятное для Amber Grid.



Вильнюсский окружной суд (ВОС) в феврале прошлого года оставил изменения результаты конкурса, который выиграла компания по строительству газопроводов Alvora. Однако суд частично удовлетворил иск MT Group, хотя и признал результаты конкурса законными. Спор не победившей на конкурсе подрядчика литовско-польского газопровода (GIPL) компании MT Group и объявившего его газопередающего предприятия Amber Grid о победителе конкурса переместился в Верховный суд Литвы (ВСЛ).ВСЛ 27 января рассмотрел кассационную жалобу MT Group и намерен вынести решение 3 марта, сообщила BNS представитель суда Риманте Краулише.Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в мае прошлого года отклонил жалобу MT Group и отсавил без изменения решение суда первой инстанции, по сути благоприятное для Amber Grid.Вильнюсский окружной суд (ВОС) в феврале прошлого года оставил изменения результаты конкурса, который выиграла компания по строительству газопроводов Alvora. Однако суд частично удовлетворил иск MT Group, хотя и признал результаты конкурса законными. Суд признал, что Amber Grid необоснованно не присвоила 1 балл консорциуму 1 компании MT Group и находящейся сейчас в процессе реструктуризации польской компании Rafako, и установил, что окончательный балл консорциума - 91,9255.



ВОС и АСЛ отклонили иск MT Group в той части, где содержалась просьба признать незаконным решение комиссии Amber Grid по покупкам об объявлении Alvora победителем конкурса.



Служба государственных закупок (СГЗ) осенью 2019 года заявила, что предложения участников конкурса получили непрозрачную оценку, после чего Amber Grid в конце 2019 года дала новую оценку предложениям Alvora и MT Group, объвив второй раз победителем конкурса Alvora. MT Group обжаловала в суде и первое, и второе решение Amber Grid о победителе.



Договор о строительстве GIPL стоимостью 80 млн евро с Alvora подписан в декабре 2019 года, уже выполнена половина работ по строительству газопровода, завершить их намечается до конца этого года.



Проект GIPL стоимостью 500 млн евро Amber Grid проводит в жизнь вместе с польским оператором газопередающей системы Gaz-System. BNS Категории: чп и криминал, экономика Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, суд, строительство География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии