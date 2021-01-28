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Рекорд дня
28 января в Вильнюсе, на ул. Жирню, сотрудники Управления дорожной полиции литовской столицы провели акцию по профилактике нарушений со стороны любителей чрезмерной скорости. Несмотря на нынешние сложные дорожные условия, новые помощники полицейских - «треножные» радары - за несколько часов зафиксировали несколько случаев превышения скорости.
Рекордсмен дня зафиксировал на полицейских радарх свои 137 км/час там, где разрешённая скорость - 80 км/час.
Водителю грозит штраф от 450 до 550 евро и лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до шести месяцев.
Инф. «Обзора»
Категории: чп и криминал, авто
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