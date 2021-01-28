Рекорд дня

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28 января в Вильнюсе, на ул. Жирню, сотрудники Управления дорожной полиции литовской столицы провели акцию по профилактике нарушений со стороны любителей чрезмерной скорости. Несмотря на нынешние сложные дорожные условия, новые помощники полицейских - «треножные» радары - за несколько часов зафиксировали несколько случаев превышения скорости.



Рекордсмен дня зафиксировал на полицейских радарх свои 137 км/час там, где разрешённая скорость - 80 км/час.



Водителю грозит штраф от 450 до 550 евро и лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до шести месяцев. 28 января в Вильнюсе, на ул. Жирню, сотрудники Управления дорожной полиции литовской столицы провели акцию по профилактике нарушений со стороны любителей чрезмерной скорости. Несмотря на нынешние сложные дорожные условия, новые помощники полицейских - «треножные» радары - за несколько часов зафиксировали несколько случаев превышения скорости.Рекордсмен дня зафиксировал на полицейских радарх свои 137 км/час там, где разрешённая скорость - 80 км/час.Водителю грозит штраф от 450 до 550 евро и лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до шести месяцев. Инф. «Обзора» Категории: чп и криминал, авто Ключевые слова: скорость, нарушение, радар — статья прочитана 161 раз Комментарии