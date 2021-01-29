Литве будет стоить очень дорого: Киркоров отреагировал на запрет на въезд 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Владимир Трефилов



По словам артиста, произошло нарушение его человеческих прав. Он также отметил, что адвокат настроен очень серьезно. Российский певец Филипп Киркоров заявил, что пятилетний запрет на въезд в Литву будет "очень дорого" стоить балтийской республике, сообщает



Исполнитель намерен судиться в самых высоких европейских инстанциях.



"Запретили въезд и запретили – это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав", – заявил Киркоров. По словам артиста, произошло нарушение его человеческих прав. Он также отметил, что адвокат настроен очень серьезно. Российский певец Филипп Киркоров заявил, что пятилетний запрет на въезд в Литву будет "очень дорого" стоить балтийской республике, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости.Исполнитель намерен судиться в самых высоких европейских инстанциях."Запретили въезд и запретили – это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав", – заявил Киркоров. Певец также отметил, что шаг Вильнюса не нашел поддержки у других стран Балтии. По его словам, он благодарен Таллину, который не поддержал в этом вопросе Литву. Киркоров добавил, что с Эстонией его связывают многолетние теплые отношения.



Ранее в Литве внесли Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд в республику на пять лет. Запрет вступил в силу 19 января.



В республике заявили, что "исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма", нельзя "терпеть" ни в одном демократическом государстве. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что певец "сознательно отрицал" территориальную целостность Украины.



Адвокаты артиста заявили, что Киркоров обжалует решение литовских властей в европейском суде. При этом в ЕК отказались комментировать ситуацию, заявив, что это дело национальных властей – оценивать индивидуальные случаи.



Литовский МИД начал рассматривать возможность запрета на въезд российскому певцу после того, как выяснилось, что организаторам концертов Киркорова и Шуфутинского в республике присудили компенсацию за их отмену. Общий ущерб был оценен более чем в 30 тысяч евро. При этом сами концерты были перенесены на более поздний срок.



В интервью Sputnik Литва политолог, шеф-редактор портала "Сонар-2050" Семен Уралов отметил, что литовское общество и власть находятся в двух параллельных реальностях, поскольку если бы граждане Литвы не хотели послушать Киркорова, то он бы не собрался ехать в эту страну с концертом. lt.sputniknews.ru Категории: политика, культура, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, запрет, Киркоров, МИД, въезд — статья прочитана 526 раз Комментарии