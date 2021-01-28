КНБО сейма выдвигает Кабмину предложения по стратегии нацбезопасности 🔊 Воспроизвести



Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы выдвигает правительству предложения по новой стратегии нацбезопасности.



Глава КНБО Лауринас Касчюнас утверждает, что после работы с аналитиками сферы безопасности был обновлен текст стратегии, в котором акценты расставлены на угрозах со стороны России, Китая, а также на вызовах, связанных с пандемией COVID-19. В четверг документ будет представлен правительству, а окончательно его планируется утвердить в сейме в июне.



Он также акцентировал, что есть стремление к тому, чтобы этот документ не превратился "в еще одну секторную стратегию", которая лишь называет угрозы, опасности и факторы риска, а увязывал это "с целями и ответными мерами".



"Мы стремимся ко всеобъемлющей модели безопасности, определению, которое и закреплено в нашей правительственной программе, тогда и такие министерства, как Министерства образования, социальной защиты не будут думать, что безопасность является делом только Министерства обороны и МИД, чтобы они думали, как и их деятельность может способствовать нашей безопасности", – заявил Л. Касчюнас на пресс-конференции в четверг. Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы выдвигает правительству предложения по новой стратегии нацбезопасности.Глава КНБО Лауринас Касчюнас утверждает, что после работы с аналитиками сферы безопасности был обновлен текст стратегии, в котором акценты расставлены на угрозах со стороны России, Китая, а также на вызовах, связанных с пандемией COVID-19. В четверг документ будет представлен правительству, а окончательно его планируется утвердить в сейме в июне.Он также акцентировал, что есть стремление к тому, чтобы этот документ не превратился "в еще одну секторную стратегию", которая лишь называет угрозы, опасности и факторы риска, а увязывал это "с целями и ответными мерами"."Мы стремимся ко всеобъемлющей модели безопасности, определению, которое и закреплено в нашей правительственной программе, тогда и такие министерства, как Министерства образования, социальной защиты не будут думать, что безопасность является делом только Министерства обороны и МИД, чтобы они думали, как и их деятельность может способствовать нашей безопасности", – заявил Л. Касчюнас на пресс-конференции в четверг. Он отметил, что с возникновением понятия угроз Литва должна сохранять приоритеты угроз, и "не говорить обо всем".



"Мы должны говорить о том, на что мы можем повлиять, какие угрозы мы можем нейтрализовать", – сказал глава КНБО.



По словам политика, в четверг предложения направлены правительству и Министерству обороны, которое будет основным в подготовке текста стратегии на правительственном уровне. Затем, после согласования в Государственном совете по обороне, стратегия вернется в КНБО, который оценит коррективы, вынесет ее на рассмотрение сейма.



Он также выразил надежду на то, что сейм утвердит стратегию в конце весенней сессии, возможно в июне. BNS Категории: политика Ключевые слова: стратегия, КНБО, нацбезопасность, Касчюнас География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии