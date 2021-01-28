Верх лицемерия и двуличия: в Минске оценили ситуацию с санаторием в Литве 🔊 Воспроизвести Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей



Накануне Служба занятости объявила о прекращении государственной финансовой поддержки, оказываемой в период карантина и экстремальной ситуации санаторию Belorus.



Решения Брюсселя и Вильнюса касательно работы санатория "Беларусь" (Belarus) в Друскининкае – это верх лицемерия и двуличия, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщает



По словам министра, белорусская сторона продолжает отслеживать ситуацию. Решения Брюсселя и Вильнюса касательно работы санатория "Беларусь" (Belarus) в Друскининкае – это верх лицемерия и двуличия, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссыылкой на агентство "БелТА".По словам министра, белорусская сторона продолжает отслеживать ситуацию. "Некоторое время назад, когда со стороны наших европейских партнеров зашел разговор о том, что надо ввести санкции по отношению к Беларуси, звучала четко мысль, что эти санкции не должны оказать влияние на простого человека, народ Беларуси, представителей других стран. Что мы видим сегодня: эти 350 человек, граждан Литвы, оказались в бесправном состоянии", – сказал Макей.



Глава МИД отметил, что сотрудникам учреждения с трудом выплатили зарплату за декабрь, а теперь им предлагают найти работу в городе с населением в 12 тысяч человек, где уже две тысячи безработных.



"Для меня это верх лицемерия и двуличия: с одной стороны, заявляют о необходимости защиты прав человека, с другой стороны, принимаются решения, чтобы создать негативную ситуацию для рядовых граждан и тем самым якобы вызвать протестное настроение по отношению к властям в Беларуси. Абсолютно лицемерный и двуличный подход", – заявил белорусский министр.



Макей добавил, что белорусские "гастролеры", которые разъезжают по европейским городам, призывают к введению санкций против Минска и белорусского народа. Он отметил, что когда возникла ситуация с санаторием, они попытались откреститься и обвинить в произошедшем белорусские власти. По мнению министра, происходящее является "театром абсурда".



Министр иностранных дел Белоруссии сообщил, что Литва искажает факты, заявляя, что в прошлом году санаторий не работал из-за пандемии. По информации Макея, в учреждении прошли оздоровление восемь тысяч граждан, из них 1,5 тысячи детей, среди которых почти 200 – дети-инвалиды.



Глава МИД заверил, что Минск не оставит в беде сотрудников санатория и работает над разрешением ситуации, однако этому мешают некоторые сложности. Так, в Брюсселе призывают решать вопросы на двусторонней основе с Литвой, в то время как в Вильнюсе ссылаются на решения ЕС.



"Вот она, реальная забота о правах человека в действии", – заявил министр.



Ситуация с санаторием Belorus



Случай с санаторием Belorus – первый в истории Литвы, когда к действующей в стране компании применяются международные санкции.



Ранее Swedbank заморозил счета санатория Belorus в Друскининкае из-за вступления в силу третьего пакета санкций ЕС против белорусских властей, в результате чего сотрудники остались без зарплаты. Многие из них лишились единственного источника доходов. Банк Литвы начал делать выплаты сотрудникам учреждения после того, как стало возможным перевести им декабрьские зарплаты.



Сейм Литвы постановил, что литовским компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются. При этом увольняющиеся сотрудники организации могут получить единовременную целевую выплату. Сотрудники санатория провели акцию протеста, требуя сохранения рабочих мест, а не выплаты компенсаций, однако никаких вариантов решения проблемы от властей не последовало. Работники напомнили, что 400 безработных – это 400 голодных семей и 68 бездомных.



Накануне Служба занятости объявила о прекращении государственной финансовой поддержки, оказываемой в период карантина и экстремальной ситуации санаторию Belorus.



Как сообщал Sputnik Литва, санаторий "Белоруссия" в Юрмале, в отличие от литовского учреждения, избежал санкций ЕС из-за юридических тонкостей. Он продолжает принимать постояльцев при наличии отрицательного теста на коронавирус. lt.sputniknews.ru Категории: общество, политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: санкции, МИД, санаторий, банк, Swedbank География: Литва — статья прочитана 201 раз Комментарии