ССР начала расследование вакцинации от COVID-19 в вильнюсской больнице Жальгирё 🔊 Воспроизвести



Служба спецрасследований Литвы начала досудебное расследование обстоятельств вакцинации от COVID-19 в Вильнюсской университетской больнице Жальгирё.



В четверг служба сообщила, что при проверке сообщения, в котором были изложены обстоятельства, выяснилось, что в этой больнице в нарушение очередности от COVID-19 были привиты около 20 человек, которые не были работниками больницы и не входили в приоритетные группы населения.



"По причине массовости нарушения государство могло понести большой нематериальный ущерб, в виде нарушения принципов законности, справедливости, прозрачности государства и интересов других людей", – утверждает ССР.



Было начато досудебное расследование злоупотреблений, подозрения пока никому не предъявлены. Служба спецрасследований Литвы начала досудебное расследование обстоятельств вакцинации от COVID-19 в Вильнюсской университетской больнице Жальгирё.В четверг служба сообщила, что при проверке сообщения, в котором были изложены обстоятельства, выяснилось, что в этой больнице в нарушение очередности от COVID-19 были привиты около 20 человек, которые не были работниками больницы и не входили в приоритетные группы населения."По причине массовости нарушения государство могло понести большой нематериальный ущерб, в виде нарушения принципов законности, справедливости, прозрачности государства и интересов других людей", – утверждает ССР.Было начато досудебное расследование злоупотреблений, подозрения пока никому не предъявлены. ССР рассматривала полученное членами сейма сообщение о случаях в упомянутой больнице, в Панявежской Республиканской больнице, Шилутской больнице, на Станции скорой медицинской помощи Шилале ЗАО Ambulansas. С целью оценки предоставленной информации и сбора дополнительной значимой информации, было получено и рассмотрено более 20 писем с большим объемом данных, было проведено 11 опросов в Вильнюсе, Панявежисе и Клайпеде.



По сообщению ССР, в отношении прочих медучерждений было принято решение не начинать досудебное расследование.



В случаях с Панявежской Республиканской больницей и Шулутской больницей не было получено данных и не было выявлено нарушений установленного порядка вакцинации.



В случае со Станцией скорой медицинской помощи Шилале ЗАО Ambulansas было установлено, что четыре человека не должны были быть внесены в список вакцинации от COVID-19.



"Поскольку в данном случае не был выявлен большой ущерб, поскольку случаи единичны, было решено, что могло иметь место нарушение правового акта, поэтому, при наличии оснований, может решаться вопрос о личной административной и (или) служебной ответственности", – говорится в сообщении.



Учитывая это ССР намерена передать информацию Национальному центру общественного здоровья, Шилальской районной администрации и Шилальской районной больнице.



Расследование проводит Центральной следственное управление ССР. Его контролируют прокуроры Отдела расследования огрпреступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.



Прививали преподавателей Вильнюсского университета (ВУ), у которых нет договоров с больницей



В начале января BNS сообщала о возможных нарушениях в Вильнюсской университетской больнице Жальгирё, когда были привиты восемь преподавателей Института одонтологии ВУ, у которых не было договора с больницей, а также одна из основателей института, находящаяся на пенсии.



Тогда министерство здравоохранения сообщало, что начало расследование, однако его выводов пока нет.



Глава больнице Витауте Печюлене сообщила тогда BNS,чо преподаватели были привиты, поскольку с 1 февраля они придут работать с пациентами и студентами – они будут временно трудоустроены в обычном порядке, поскольку Одонтологический институт ВУ является учреждением с клинической базой.



Директор также подтвердила, что среди привитых есть и дочь европарламентария Юозаса Олекаса Лаура Линкявичене, ее муж Томас Линкявичюс и другие лица.



После заявления трех консерваторов в прокуратуру последняя поручила расследовать случаи ССР. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: скандал, очередь, ПОЛИКЛИНИКА, вакцинация География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 293 раза Комментарии