Загрузка... В индексе осознания коррупции Литва осталась на 35 месте 🔊 Воспроизвести



За минувший год Литва не улучшила индекс осознания Коррупции, она осталась на 35-ом месте в мире, свидетельствуют данные исследования Transparency International.



В исследовании индекса осознания коррупции эта неправительственная организация дала Литве 60 баллов из 100 возможных и это 35-ое место среди 180 стран. В странах Евросоюза Литва занимает 14-ое место, сообщило в четверг Литовское отделение Transparency International.



Столько же баллов Литва получила и в 2019 году.



"Неизменившаяся оценка Литвы является напоминанием о том, что наш антикоррупционный успех уже не только в руках правоохранительных органов", – сказал глава литовского отделения организации Сергей Муравьев.



По его словам, осознание коррупции, прежде всего, зависит от политиков и готовности частного и общественного секторов соблюдать законы, принимать особорованные решения и стремиться к большей прозрачности в своей деятельности. За минувший год Литва не улучшила индекс осознания Коррупции, она осталась на 35-ом месте в мире, свидетельствуют данные исследования Transparency International.В исследовании индекса осознания коррупции эта неправительственная организация дала Литве 60 баллов из 100 возможных и это 35-ое место среди 180 стран. В странах Евросоюза Литва занимает 14-ое место, сообщило в четверг Литовское отделение Transparency International.Столько же баллов Литва получила и в 2019 году."Неизменившаяся оценка Литвы является напоминанием о том, что наш антикоррупционный успех уже не только в руках правоохранительных органов", – сказал глава литовского отделения организации Сергей Муравьев.По его словам, осознание коррупции, прежде всего, зависит от политиков и готовности частного и общественного секторов соблюдать законы, принимать особорованные решения и стремиться к большей прозрачности в своей деятельности.



Эстония в этом году получила 75 баллов и поднялась на 17-ое место (в прошлом году у нее было 74 балла и 18 место), Латвия получила 57 баллов и заняла 42 место (в прошлом году - 56 баллов и 44 место), Польша – 56 баллов и 45 место (в прошлом году – 58 баллов и 41 место), Беларусь – 47 баллов и 63 место (в прошлом году – 45 баллов и 66 место), Россия – 30 баллов и 129 место (в прошлом году – 28 баллов и 137 место).



По мнению Transparency International, индекс осознания коррупции демонстрирует, что различным государствам мира удается контролировать это зло.



Существующее положение оценивается по конкретному числу во стобальной шкале, где ноль означает очень коррумпированное, а 100 –совершенно не коррумпированное государство. Масштаб коррупции в публичном секторе и в политике оценивают различные эксперты и лидеры бизнеса.



Новое правительство Литвы решило мерить свой успех по сокращению коррупции по изменениям в этом индексе. В правительственной программе указано стремление к тому, чтобы в 2024 году оценка Литвы составляла 70 баллов.







Индекс коррупции в Литве не улучшился, потому что ему не уделяли внимания – премьер



В прошлом году индекс осознания коррупции в Литве не улучшился, поскольку этому не уделялось большое внимание, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.



"То, что за последние годы мы не достигли большого прогресса, меня, к сожалению, не удивляет. Этому не уделялось большое внимание, потому что вирус, пандемия, были и сомнительные истории с закупками, какие-то решения, и это, вероятно, также не способствовало", – заявила в четверг глава правительства радиостанции Ziniu radijas.



С другой стороны, она утверждает, что реальная ситуация с коррупцией лучше, чем показывает индекс.



"Фактический масштаб (коррупции – BNS) как правило бывает меньше, чем кажется людям", – сказала И. Шимоните.



"Служба спецрасследований ведь проводит опросы об опыте, а не об осознании, и здесь прогресс очевиден. Все меньше и меньше ситуаций, когда представители бизнеса сталкиваются с какой-то нежелательной деятельностью ведомств, но пока точно слишком рано нам говорить, что этого нет", – сказала она.



По словам главы правительства, индекс осознания коррупции отражает то, что люди видят и слышат в публичном пространстве.



Она сказала, что для улучшения упомянутого индекса необходимо сделать более прозрачными различные процедуры, открыть данные, добиваться большей публичности.



Директор Службы спецрасследований Литвы Жидрунас Барткус, в свою очередь, сказал, что новейшие результаты индекса осознания коррупции демонстрируют, что следует более решительно искать меры по обеспечению публичного сектора, у которого бы был иммунитет к коррупции, по обеспечению прозрачного принятия решений и ответственности в государстве.



"Для реализации этих целей важно поощрять руководителей брать ответственность за антикоррупционный климат в их сферах и сокращать фрагментарность публичного сектора, открывать как можно больше данных, находящихся в управлении государства. Не менее важно стимулировать каждого жителя Литвы при столкновении с коррупцией сообщать об этом ответственным ведомствам", – сказал он.



В четверг неправительственная организация Transparency International сообщила, что за минувший год Литва не улучшила индекс осознания Коррупции, она осталась на 35-ом месте в мире.



В исследовании индекса осознания коррупции организация дала Литве 60 баллов из 100 возможных и это 35-ое место среди 180 стран. В странах Евросоюза Литва занимает 14-ое место, сообщило в четверг Литовское отделение Transparency International.



Столько же баллов Литва получила и в 2019 году. На первом месте в мире по осознанию коррупции находится Дания (88 баллов) и Новая Зеландия (88 баллов).Эстония в этом году получила 75 баллов и поднялась на 17-ое место (в прошлом году у нее было 74 балла и 18 место), Латвия получила 57 баллов и заняла 42 место (в прошлом году - 56 баллов и 44 место), Польша – 56 баллов и 45 место (в прошлом году – 58 баллов и 41 место), Беларусь – 47 баллов и 63 место (в прошлом году – 45 баллов и 66 место), Россия – 30 баллов и 129 место (в прошлом году – 28 баллов и 137 место).По мнению Transparency International, индекс осознания коррупции демонстрирует, что различным государствам мира удается контролировать это зло.Существующее положение оценивается по конкретному числу во стобальной шкале, где ноль означает очень коррумпированное, а 100 –совершенно не коррумпированное государство. Масштаб коррупции в публичном секторе и в политике оценивают различные эксперты и лидеры бизнеса.Новое правительство Литвы решило мерить свой успех по сокращению коррупции по изменениям в этом индексе. В правительственной программе указано стремление к тому, чтобы в 2024 году оценка Литвы составляла 70 баллов.В прошлом году индекс осознания коррупции в Литве не улучшился, поскольку этому не уделялось большое внимание, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните."То, что за последние годы мы не достигли большого прогресса, меня, к сожалению, не удивляет. Этому не уделялось большое внимание, потому что вирус, пандемия, были и сомнительные истории с закупками, какие-то решения, и это, вероятно, также не способствовало", – заявила в четверг глава правительства радиостанции Ziniu radijas.С другой стороны, она утверждает, что реальная ситуация с коррупцией лучше, чем показывает индекс."Фактический масштаб (коррупции – BNS) как правило бывает меньше, чем кажется людям", – сказала И. Шимоните."Служба спецрасследований ведь проводит опросы об опыте, а не об осознании, и здесь прогресс очевиден. Все меньше и меньше ситуаций, когда представители бизнеса сталкиваются с какой-то нежелательной деятельностью ведомств, но пока точно слишком рано нам говорить, что этого нет", – сказала она.По словам главы правительства, индекс осознания коррупции отражает то, что люди видят и слышат в публичном пространстве.Она сказала, что для улучшения упомянутого индекса необходимо сделать более прозрачными различные процедуры, открыть данные, добиваться большей публичности.Директор Службы спецрасследований Литвы Жидрунас Барткус, в свою очередь, сказал, что новейшие результаты индекса осознания коррупции демонстрируют, что следует более решительно искать меры по обеспечению публичного сектора, у которого бы был иммунитет к коррупции, по обеспечению прозрачного принятия решений и ответственности в государстве."Для реализации этих целей важно поощрять руководителей брать ответственность за антикоррупционный климат в их сферах и сокращать фрагментарность публичного сектора, открывать как можно больше данных, находящихся в управлении государства. Не менее важно стимулировать каждого жителя Литвы при столкновении с коррупцией сообщать об этом ответственным ведомствам", – сказал он.В четверг неправительственная организация Transparency International сообщила, что за минувший год Литва не улучшила индекс осознания Коррупции, она осталась на 35-ом месте в мире.В исследовании индекса осознания коррупции организация дала Литве 60 баллов из 100 возможных и это 35-ое место среди 180 стран. В странах Евросоюза Литва занимает 14-ое место, сообщило в четверг Литовское отделение Transparency International.Столько же баллов Литва получила и в 2019 году. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: взятки, коррупция, исследование, Transparency International География: Литва — статья прочитана 97 раз Комментарии