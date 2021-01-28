Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В январе этого года в Литве по предварительным оценкам месячная инфляция, рассчитанная по согласованному с другими странами Евросоюза индексу потребительских цен (СИПЦ), была 0,4%.



На основании неокончательных данных согласованная предварительная годовая (в январе по сравнению с январем 2020 года) инфляция равнялась 0,2%, сообщает Департамент статистики.



Департамент статистики сообщает, что наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на товары и услуги сферы здравоохранения, алкогольные напитки и табачные изделия, товары и услуги по обстановке жилья, домашнюю утварь и товары по уходу за жильем, а также снижение цен на транспорт, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги. В январе этого года в Литве по предварительным оценкам месячная инфляция, рассчитанная по согласованному с другими странами Евросоюза индексу потребительских цен (СИПЦ), была 0,4%.На основании неокончательных данных согласованная предварительная годовая (в январе по сравнению с январем 2020 года) инфляция равнялась 0,2%, сообщает Департамент статистики.Департамент статистики сообщает, что наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на товары и услуги сферы здравоохранения, алкогольные напитки и табачные изделия, товары и услуги по обстановке жилья, домашнюю утварь и товары по уходу за жильем, а также снижение цен на транспорт, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги. * * *



В прошлом году объемы розничной торговли в Литве, по сравнению с 2019-ым (не учитывая продажи и ремонта автомобилей, предприятий общественного питания и напитков), сократились на 2,5% до 12,356 млрд евро (в сопоставимых ценах).



Оборот предприятий питания и напитков в прошлом году составил 658,022 млн евро и в сопоставимых ценах был на 26% ниже, чем в позапрошлом году, сообщил Департамент статистики.



Оборот розничных предприятий, торгующих продовольственными товарами, алкоголем и табаком, вырос за год на 2,4%. и составил 5,109 млрд евро, а предприятий, торгующих непродовольственными товарами, - на 6,1% до 4,942 млрд евро. Оборот розничных предприятий, торгующих топливом снизился на 3,6% и составил 2,306 млрд евро.



Объемы розничной торговли в Литве за месяц - в декабре, по сравнению с ноябрем, (не учитывая продажи и ремонта автомобилей, предприятий общественного питания и напитков) сократились на 6,2% до 1,158 млрд евро. За месяц оборот розничных предприятий, торгующих продовольственными товарами, вырос на 1,1%, а предприятий, торгующих непродовольственными товарами, - снизился на 11,6%. Оборот розничных предприятий, торгующих топливом - снизился на 8,3%.



За месяц, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, оборот компаний, торгующих пищевыми товарами вырос на 1,1% до 502,213 млн евро, а торгующих непищевыми – упал на 11,6% до 479,634 млн евро, торговля автомобильным горючим сократилась на 8,3% до 175,585 млн евро.



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В прошлом году выручка государственного энергохолдинга Ignitis grupe составила 1 млрд 269 млн евро - на 16,3% больше, чем в 2019 году (1,09 млн евро).



Только декабрьская выручка составила 143,2 млн евро – на 42% больше, чем за тот же период позапрошлого года (100,9 млн евро), сообщила компания предварительные результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



"Выручка группы в основном росла по причине больших доходов в сегменте электросетей, которые были обусловлены стоимостью услуги пересылки электроэнергии и благодаря большим доходам от блока электростанции в Электренай", –говорится в сообщении холдинга.



Скорректированная прибыль группы до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за 12 месяцев составила 293,5 млн евро – на 13,1% больше, чем в 2019-ом (259,6 млн евро).



Министерству финансов Литва принадлежит 73,08% акций Ignitis grupe, еще 26,92% принадлежит мелким инвесторам. Акции Ignitis grupe котируются в Официальном списке торгов Вильнюсской фондовой биржи.



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В прошлом году латвийская авиакомпания Air Baltic перевезла в Литве 195 тыс. пассажиров – на 63% больше, чем в 2019-ом, сообщила компания.



В Вильнюсском аэропорту авиакомпания увеличила долю своего рынка с 9 до 14%.



В начале января Air Baltic сообщила, что в прошлом году во всех трех Балтийских странах перевезла 1,34 млн пассажиров – на 73% меньше, чем в 2013-ом, а количество рейсов сократилось на 64% до 22,3 тыс.



Air Baltic летает более чем по 65 направлениям, в ее летном парке 25 самолетов Airbus A220-300.



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Компания чешского капитала Paymont получила выданную Банком Литвы (БЛ, Центробанком) лицензию учреждения электронных денег.



Она предоставляет право выпускать электронные деньги и предоставлять услуги платежей – кредитные переводы, платежные операции по предоставленной кредитной линии, выпуск платежных средств и обработку платежей и денежных переводов, сообщил БЛ.



Поскольку акционеры этой компании тесно связаны с Чехией и владеют в этой стране или обладают лицензированными компаниями, надзор за которыми осуществляет Чешский Центробанк, новое учреждение увяжет начало своей деятельности с уже имеющимися клиентами, а также надеется на их рост во всем Евросоюзе.



100% акций Paymont принадлежат чешской компании Ronda Holding.



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Уровень капитализации обладающего лицензией специализированного банка Revolut Bank достаточен и нет основания делать вывод, что в течение ближайших 12 месяцев банк не сможет делать выполнять требования регулируемого капитала, говорится в отчете надзорного процесса проверки и оценки, который осуществляет Банк Литвы (БЛ, центробанк).



Ознакомившись с выводами отчета по Revolut Bank, правление БЛ установило величину требования дополнительного капитала - 3,2% от общей суммы оцененных по риску позиций.



Revolut Bank также вменено в обязанность до 1 марта подготовить и представить БЛ план устранения выявленных в деятельности во время проверки недочетов и проведения в жизнь рекомендаций.



Revolut Bank получил лицензию специализированного банка 6 декабря 2018 года.



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Созданный в конце прошлого года компанией по управлению имуществом Braitin фонд инвестиций в индустриальную недвижимость инвестирует 9,5 млн евро в мебельную фабрику группы Vakaru medienos grupe (VMG) в Акмяне.



Здание фабрики, профинансированное фондом Baltic Industrial Real Estate Fund I, который привлек средства от 17 частных инвесторов, будет сдан в аренду предприятию VMG Akmenes baldai группы VMG, сообщил фонд.



На фабрике будет производиться корпусная мебель, а общие инвестиции в фабрику составят порядка 76 млн евро, на ней будет создано около 500 новых рабочих мест.



VMG в прошлом году открыла в Акмянской свободной экономической зоне один из мощнейших в Европе завод древесно-стружечных плит, в который было инвестировано 146 млн евро и на котором было создано 140 рабочих мест.



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После того, как во время первого карантина пострадавшему от пандемии бизнесу было предоставлено льготных кредитов на сумму более 227 млн евро, около 40% этих кредитов (на сумму более 90 млн евро) может быть не возвращено.



Однако глава администрирующего финансовую помощь государственного предприятия Invega Кястутис Мотеюнас говорит, что такие цифры совсем не удивляют, потому что с самого начала было ясно, что кредиты предоставлялись проблемным предприятиям.



"В принципе мы выдавали все кредиты так или иначе пострадавшим предприятиям. Поэтому мы понимаем, что из всего пакета, 227 млн евро, если оценивать только статистически, не по конкретному предприятию, может быть значительная часть тех, кто не сможет вернуть (...) По нашим подсчетам, вполне вероятно, что около 40% кредитов может не вернуться", - сказал BNS К. Мотеюнас.



По его словам, в наибольшей степени пострадали такие сектора, как общественное питание, туризм, гостиницы, услуги досуги и развлечений, однако брал кредиты очень широкий спектр предприятий, от торговых до тех же гостиниц. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии