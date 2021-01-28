Посол Израиля в Литве: комментарий Р. Ракутиса о Холокосте является бесчувственным /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Посол Израиля в Литве Йоссеф Леви фото:atviraklaipeda.lt



Посол Израиля в Литве Йоссеф Леви назвал бесчувственным и конфузным комментарий члена фракции консерваторов сейма Литвы, депутата Валдаса Ракутиса на тему Холокоста.



Так дипломат реагировал на статью, опубликованную по случаю Дня памяти жертв Холокоста, в которой Председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти, консерватор Валдас Ракутис, призвав искать причины геноцида евреев, упомянул сотрудничество самих евреев с нацистскими и советскими оккупационными режимами.



"У евреев есть поговорка – если один человек кидает камень в колодец, то его не могут выбрать и сто сильных мужчин. Я не знаком с господином Ракутисом. Возможно, у него были хорошие намерения. Но эта статья, написанная в День памяти жертв Холокоста, к сожалению, была бесчувственной, конфузной и навредила имиджу Литвы", – сказал посол BNS в среду. Посол Израиля в Литве Йоссеф Леви назвал бесчувственным и конфузным комментарий члена фракции консерваторов сейма Литвы, депутата Валдаса Ракутиса на тему Холокоста.Так дипломат реагировал на статью, опубликованную по случаю Дня памяти жертв Холокоста, в которой Председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти, консерватор Валдас Ракутис, призвав искать причины геноцида евреев, упомянул сотрудничество самих евреев с нацистскими и советскими оккупационными режимами."У евреев есть поговорка – если один человек кидает камень в колодец, то его не могут выбрать и сто сильных мужчин. Я не знаком с господином Ракутисом. Возможно, у него были хорошие намерения. Но эта статья, написанная в День памяти жертв Холокоста, к сожалению, была бесчувственной, конфузной и навредила имиджу Литвы", – сказал посол BNS в среду. "Мне особенно грустно после того, как столько много прекрасных людей старались продемонстрировать уважение к жертвам", – добавил он, упоминая внимание со стороны спикера сейма, премьера и глав МИД Литвы.



"Как вы, пусть даже косвенно, можете обвинять еврейских младенцев и матерей, убитых тысячами в массовых могилах, в том, что они сочувствовали Сталину? У вас нет стыда? Евреи также были высланы в Сибирь. Мне грустно и я разочарован в таком тексте, особенно сегодня. Это не служит благу нашей общей истории", – комментировал Й. Леви.



Валдас Ракутис в своем опубликованном в среду комментарии, призвав искать причины геноцида евреев, упомянул роль евреев в Холокосте и в репрессивных советских структурах.



"Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимает ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда получают ружье в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда слепо выполнявшие указы. Они похожи на ястребов. Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть их сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда сознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков", – написал В. Ракутис.



Председатель правящего Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис сказал, что возмущен таким комментарием, и что он не отражает ни позиции партии, ни правительства.



Во время Второй мировой войны нацисты и местные пособники уничтожили 90% евреев из более 200 тыс, проживавших в Литве. Израиль наградил титулом Праведника мира 900 жителей Литвы за спасение евреев.



В. Ракутис по образованию историк. Он преподавал в Военной академии Литвы, занимал должность советника в литовской армии.



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Член фракции консерваторов сейма Литвы, депутат Валдас Ракутис, в адрес которого звучит критика по поводу его комментариев о Холокосте, сказал, что своим текстом хотел раскрыть более широкую картину этого явления, чтобы оно более не повторялось.



"Мы должны понять, откуда появляются такие вещи, как люди поступают в таких условиях, чтобы больше не было такого Холокоста. В этом заключается очень ясная цель", – сказал в среду вечером BNS политик.



Он заверил, что у него нет никаких антисемитских установок.



"У меня точно нет никаких антисемитских установок, как это пишут в получаемых всяких письмах. Я очень уважаю этот народ", – сказал член сейма.



"Здесь я хочу сказать, что Холокост, как явление, если мы не будем понимать его причин, то мы вновь его получим. Возможно не в отношении еврейского, а в отношении другого народа", – заявил В. Ракутис.



В комментарии политика больше всего критики вызывали замечания о сотрудничестве евреев с нацистским и советским режимами.



Сам В. Ракутис отметил, что упомянул об этом, желая продемонстрировать более широкий контекст, что в Холокосте участвовали не только немцы, но и другие народы.



"Когда мы говорим о Холокосте, часто проходим по поверхности и на типичные утверждения о том, что немцы, немецкий народ, уничтожал евреев, или что-то подобное, хотя, конечно, отчасти это справедливо, это государство было охвачено нацистской волной. Но когда мы говорим о практическом Холокосте, то в этом процессе участвует много различных народов", – сказал политик.



"В тексте упомянут случай, когда в этом участвовали люди еврейского народа. Это очень просто понять. Они были загнаны в гетто, и у гетто была собственная администрация. Это не было никаким еврейским самоуправлением, или какие-то избранные представители народа. Это было орудие немецкого народа (...) Естественно, что власть гетто не было самым прекрасным явлением, естественно, что они должны были выжить в таких условиях и принимали различные решения", – сказал В. Ракуис.



Он также добавил, что этот и другие примеры сотрудничества с нацистами с целью выжить в "механизме Холокоста имеют большое значение".



В среду В. Ракутис опубликовал текст, в котором, говоря о нацистских коллаборационистах, упомянул и о сотрудничестве евреев с нацистским и советскими режимами.



Эти комментарии осудили представители Еврейской общины Литвы, послы США и Израиля, от них отмежевалось и руководство правящей партии консерваторов, лидер которой, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что комментарию В. Ракутиса не достает адекватности и понимания.



В. Ракутис по образованию историк. Он преподавал в Военной академии Литвы, занимал должность советника в литовской армии.



Во время Второй мировой войны нацисты и местные пособники уничтожили 90% евреев из более 200 тыс., проживавших в Литве. Израиль наградил титулом Праведника мира 900 жителей Литвы за спасение евреев.



* * *



Высказывание члена фракции консерваторов сейма Литвы, депутата, историка Валдаса Ракутиса о Холокосте является неприемлемым, заявил посол Германии Маттиас Зонн.



Посол опубликовал своей комментарий на странице посольства Германии в соцсети "Фейсбук" в среду вечером. В нем он акцентирует, что историческая ответственность Германии за совершенный Холокост остается сейчас и останется в будущем.



"Очень шокирует то, что искажение этого общего понимания возникло из демократического европейского парламента именно в День памяти жертв Холокоста. Совершенно неприемлемо даже намеками утверждать, что жертвы в чем-то виноваты в их преследовании или убийстве, осуществлявшемся во время нацисткой оккупации Германии", – отметил посол.



М. Зонн напомнил, что еврейский термин "Шоа" имеет особо точное значение – массовое убийство людей не по поводу того, что они думали, сказали или делали, а лишь потому, кем они были, то есть геноцид.



"Историческая ответственность Германии за Холокост остается и сейчас, останется и в будущем, она включает и борьбу с попытками перенести вину преступников на жертвы", – подчеркнул он.



Посол сказал, что благодарен министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису "за быстрое заявление", в котором он четко заявил, что правительство и его партия "никоим образом не будут терпимо относиться к таким шокирующим искажениям истории".



"От имени Германии сегодня хочу передать свою солидарность и траур Еврейской общине Литвы и литвакам во всем мире", – отметил он.



Председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти, консерватор Валдас Ракутис в своем опубликованном комментарии, призвав искать причины геноцида евреев, упомянул роль евреев в Холокосте и в репрессивных советских структурах.



"Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимает ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда получают ружье в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда слепо выполнявшие указы. Они похожи на ястребов. Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть их сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда сознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков", – написал В. Ракутис.



В интервью BNS BNS историк, в адрес которого звучит критика, сказал, что своим текстом хотел раскрыть более широкую картину этого явления, чтобы оно более не повторялось. Он заверил, что у него нет никаких антисемитских установок.



"У меня точно нет никаких антисемитских установок, как это пишут в получаемых всяких письмах. Я очень уважаю этот народ", – сказал член сейма.



Эти комментарии также осудили представители Еврейской общины Литвы, послы США и Израиля, от них отмежевалось и руководство правящей партии консерваторов, лидер которой, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что комментарию В. Ракутиса не достает адекватности и понимания.



В. Ракутис по образованию историк. Он преподавал в Военной академии Литвы, занимал должность советника в литовской армии.



Во время Второй мировой войны нацисты и местные пособники уничтожили 90% евреев из более 200 тыс., проживавших в Литве. Израиль наградил титулом Праведника мира 900 жителей Литвы за спасение евреев. BNS Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: посол, холокост, Израиль, депутат География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии