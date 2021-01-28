О коронавирусе в Литве сегодня, 28 января 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 953 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1370 человек.



Кроме того, в общую статистику смертей включены шесть смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 180 тыс. 170 случаев COVID-19, 125 тыс. 67 человек выздоровели, 50 тыс. 251 – продолжают болеть.



От коронавируса в Литве скончались 2743 человека.



За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3226 человек, привитых второй дозой было 2358.



Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 64 тыс. 355 человек, двумя дозами – 12 тыс. 32 человека. За минувшие сутки в Литве подтверждено 953 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека, сообщил в четверг Департамент статистики.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1370 человек.Кроме того, в общую статистику смертей включены шесть смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 180 тыс. 170 случаев COVID-19, 125 тыс. 67 человек выздоровели, 50 тыс. 251 – продолжают болеть.От коронавируса в Литве скончались 2743 человека.За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3226 человек, привитых второй дозой было 2358.Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 64 тыс. 355 человек, двумя дозами – 12 тыс. 32 человека. За минувшие сутки было взято 9474 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 901 тыс. 881.



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В учреждениях социальной опеки Литвы завершилась вакцинация первой вакциной от COVID-19, сообщило в четверг Министерство социальной защиты и труда.



По данным министерства, привито более 6 тыс. подопечных этих учреждений и более 4 тыс. работников. Это составляет 90% пожилых людей и людей с недугами, проживающих в домах опеки, и около 80% работников.



Для формирования полноценного иммунитета от коронавируса требуется прививка второй дозой, этот этап начнется в начале следующей недели.



"Первый этап вакцинации в учреждениях социальной опеки прошел слаженно. После прививки подопечные и работники домов опеки чувствуют себя хорошо, готовятся ко второму этапу. (...) Наконец вскоре можно будет встречаться со своими близкими, социализироваться. Я благодарю всех работников, волонтеров, самоуправления за приложенные большие усилия в защите самых слабых. Половина пути пройдено", – цитируются в сообщении слова министра соцзащиты и труда Моники Навицкене.



Постояльцы соцучреждений и работники, переболевшие COVID-19, не прививаются. До прививки проводятся тесты, чтобы проверить переболел ли человек коронавирусом в ближайшие несколько месяцев и не болеет ли им сейчас.



С начала пандемии коронавирусом в учреждениях соцопеки переболели более 5 тыс. или 40% подопечных.



В данный момент в этих учреждениях COVID-19 еще болеют 1 тыс. постояльцев и работников, однако месяц назад фиксировалось вдвое больше болеющих. Министерство утверждает, что отмечается последовательное сокращение числа зараженных.



По данным ведомства, небольшая часть постояльцев соцучреждений отказывается прививаться и это число сокращается, поскольку процесс вакцинации на виду, и отмечается отсутствие негативного побочного влияния вакцины. инф."Обзор" BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии