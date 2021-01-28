Компания AstraZeneca прервала консультации с ЕС по проблеме поставок вакцины 🔊 Воспроизвести Источник изображения: indiatimes.com



Представители компании AstraZeneca 27 января заявили об отказе проводить экстренные консультации с Еврокомиссией (ЕК), которая требует в кратчайшие сроки исправить ситуацию с поставкой вакцины в Евросоюз. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Дана Спинант, пишет



«Я могу сказать, что на сегодня была запланирована встреча координационной группы по вакцинам, однако представители AstraZeneca проинформировали нас утром, что не будут участвовать в этой встрече, она не состоится», — отметила представитель ЕК. Представители компании AstraZeneca 27 января заявили об отказе проводить экстренные консультации с Еврокомиссией (ЕК), которая требует в кратчайшие сроки исправить ситуацию с поставкой вакцины в Евросоюз. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Дана Спинант, пишет РУБАЛТИК со ссылкой на ТАСС.«Я могу сказать, что на сегодня была запланирована встреча координационной группы по вакцинам, однако представители AstraZeneca проинформировали нас утром, что не будут участвовать в этой встрече, она не состоится», — отметила представитель ЕК. В компании подтвердили эту информацию, однако заверили, что встреча с Еврокомиссией состоится «позднее в течение дня».



На прошлой неделе британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca предупредила, что поставки ее вакцины от COVID-19 в Европейский союз будут сокращены на 60%. Евросоюз продолжает требовать от руководства компании объяснений по данному факту. Соответствующее письмо в компанию направила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с главой AstraZeneca потребовала возобновления поставок вакцины в полном объеме. Латвия в свою очередь допустила обращение в суд, если поставки не будут возобновлены.



Ранее стало известно о сокращении вдвое плановых поставок американского препарата Pfizer в страны ЕС из-за модернизации производственных мощностей. Балтийские республики обратились к руководству Евросоюза с просьбой ускорить вакцинацию от коронавируса жителей государств — членов сообщества. rubaltic.ru Категории: экономика, здоровье, в Европе Ключевые слова: Переговоры, ЕС, постави, AstraZeneca, вакцина — статья прочитана 208 раз Комментарии