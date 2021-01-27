В Польше назвали «шизофренией» политику Байдена 🔊 Воспроизвести Источник изображения: Газета.Ру



Политика президента США Джозефа Байдена вызывает беспокойство в Польше, заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский. Об этом сообщает



По словам профессора, недоумение в Польше вызывает то, что Байден остается активным критиком «Северного потока — 2» при том, что призывает США к сотрудничеству с Германией.



«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он (Байден — прим. RuBaltic.Ru) приглашает Германию к сотрудничеству», — сказал Бурский в эфире Radio Szczecin.



Он отметил, что более тесные контакты с Берлином приведут к улучшению взаимоотношений Вашингтона с Москвой.



Ранее президент Польши Анджей Дуда пригласил главу США Джозефа Байдена в Варшаву. Политика президента США Джозефа Байдена вызывает беспокойство в Польше, заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости.По словам профессора, недоумение в Польше вызывает то, что Байден остается активным критиком «Северного потока — 2» при том, что призывает США к сотрудничеству с Германией.«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он (Байден — прим. RuBaltic.Ru) приглашает Германию к сотрудничеству», — сказал Бурский в эфире Radio Szczecin.Он отметил, что более тесные контакты с Берлином приведут к улучшению взаимоотношений Вашингтона с Москвой.Ранее президент Польши Анджей Дуда пригласил главу США Джозефа Байдена в Варшаву. rubaltic.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: ЕС, льношения, администрация, Байден География: Польша — статья прочитана 120 раз Комментарии