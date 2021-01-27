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Польше ультиматум выдвинул ЕС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский


ЕС дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны, сообщает РИА Новости.

"У Польши есть месяц, для того чтобы ответить на это дополнительное заключение и принять необходимые меры, чтобы соответствовать европейскому праву, в противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Отмечается, что предыдущие ответы Варшавы на запросы Брюссель не удовлетворили.
В апреле прошлого года Европейская комиссия направила польским властям официальное уведомление о запуске процедуры по устранению нарушений в связи с новым законом о судебной реформе. В Евросоюзе считают, что он угрожает независимости польских судей.

ЕК выявила нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, однако не является независимым судебным органом.

"Речь идет, в частности, о делах, касающихся лишения судей иммунитета для открытия против них уголовных процедур", — отметили в Еврокомиссии. Палата также может рассматривать вопросы, связанные c правом на работу судей и их пенсионным обеспечением.

"Для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повилять на их собственную независимость", — говорится в документе. По мнению ЕК, это нарушает положения Договора о Европейском союзе.
РИА Новости
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Право, ультиматум, ЕС
География: Польша
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добавлена сегодня, 27 января, 21:02

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