Польше ультиматум выдвинул ЕС 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Михаил Воскресенский



ЕС дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны, сообщает



"У Польши есть месяц, для того чтобы ответить на это дополнительное заключение и принять необходимые меры, чтобы соответствовать европейскому праву, в противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.



Отмечается, что предыдущие ответы Варшавы на запросы Брюссель не удовлетворили. ЕС дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны, сообщает РИА Новости "У Польши есть месяц, для того чтобы ответить на это дополнительное заключение и принять необходимые меры, чтобы соответствовать европейскому праву, в противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.Отмечается, что предыдущие ответы Варшавы на запросы Брюссель не удовлетворили. В апреле прошлого года Европейская комиссия направила польским властям официальное уведомление о запуске процедуры по устранению нарушений в связи с новым законом о судебной реформе. В Евросоюзе считают, что он угрожает независимости польских судей.



ЕК выявила нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, однако не является независимым судебным органом.



"Речь идет, в частности, о делах, касающихся лишения судей иммунитета для открытия против них уголовных процедур", — отметили в Еврокомиссии. Палата также может рассматривать вопросы, связанные c правом на работу судей и их пенсионным обеспечением.



"Для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повилять на их собственную независимость", — говорится в документе. По мнению ЕК, это нарушает положения Договора о Европейском союзе. РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Право, ультиматум, ЕС География: Польша — статья прочитана 184 раза Комментарии