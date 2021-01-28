«Я поставила на кон всё и провалилась». Подчуфарова возвращается в Россию 🔊 Воспроизвести Ольга Подчуфарова на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, 2017 г. © / Алексей Филиппов / РИА Новости



Уроженка Москвы Ольга Подчуфарова за сборную России по биатлону выступала с 2013 по 2018 годы, сообщает Уроженка Москвы Ольга Подчуфарова за сборную России по биатлону выступала с 2013 по 2018 годы, сообщает АиФ . За это время на Кубках мира она пять раз поднималась на подиумы: в сезоне 2015/16 взяла золото в спринте на этапе в Антхольце, еще две бронзы в личных гонках и две бронзы в составе эстафетных четверок. С трех чемпионатов мира (2015 — 2017) привезла тоже одну бронзу — в смешанной эстафете в 2017 году. Подчуфарова до отъезда: «Не хочу быть грустным клоуном»



А в октябре 2019 года Ольга Подчуфарова решила поменять спортивное гражданство на Словению и выступать за национальную сборную этой страны. О причинах, побудивших к такому шагу, спортсменка рассказывала сама в то же время, как приняла решение.



«У меня есть кое-какие личные интересы выступать именно за Словению. Но на эту тему распространяться пока не хочу. Могу лишь сказать, что я не скрывала: мне и прежде поступали предложения из других стран. Но все обстоятельства складывались так, что я должна была оказаться здесь. Были факторы, из-за которых решение я приняла очень быстро. Опять же: рассказать о них смогу позднее» — рассказывала спортсменка «СЭ».



А вот другая ее цитата из Instagram: «В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор.



Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока.



Я ценю свое прошлое. Уважаю всех людей, которые были в нем, всех учителей и наставников. Но смотрю в будущее. Оно светлое. Будьте добрее».



Около полутора лет с того момента Подчуфарова ждала ответа от специальных органов Словении, рассматривавших ее дело. Биатлонистка не имела права участвовать в международных соревнованиях до получения официального статуса гражданки Словении, но в турнирах национального первенства выступать могла. И результаты, откровенно говоря, не впечатляли. В итоге правительство Словении прислало отрицательный ответ. О возможных причинах этого рассказал «News.ru» российский тренер по биатлону Владимир Королькевич.



«Вопрос согласовывался на уровне правительства, так как хотелось получить сильную спортсменку к домашнему чемпионату мира. На запрос о гражданстве пришёл отрицательный ответ.



Официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении. Но я думаю, что главная причина не в этом. Есть более весомые моменты.



Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня, хотя я считаю, что с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать и расти».



Подчуфарова после возвращения: «Хочу в сборную России»



У самой спортсменки несколько другое понимание ситуации, по ее словам «виноваты во всем внутренние законы ЕС». Своему возвращению в Россию Подчуфарова посвятила большой пост в Instagram. Ее дальнейшие планы — вернуться в сборную России.



«Вся эта история была для меня большим вызовом, я видела в этом эксперимент, свое развитие и дальнейший рост. Конечно, сложившиеся обстоятельства стали ударом под дых и для меня, и для словенской спортивной федерации, потому что изначальные перспективы были совсем иные.



Да, я поставила на кон абсолютно все, и это самое „абсолютно все“ с крахом провалилось. Теперь я просто стараюсь фокусироваться на своих следующих шагах. Действительно, за это время я лишь убедилась в том, что, где бы я ни была, какие бы обстоятельства ни сопровождали меня, я хочу прогрессировать и становиться лучше в любимом деле и как спортсменка, и как человек, поэтому я буду продолжать спортивную карьеру в России.



Однажды я уже потеряла веру в себя, потеряла себя как спортсменку и потеряла мотивацию в процессе долгого восстановления. Но самое ценное для меня то, что я все-таки нашла в себе силы и эту самую мотивацию продолжить даже после годичного перерыва.



Поэтому я приложу все усилия, чтобы снова квалифицироваться в команду и вернуться на международную арену в следующем году. Еще раз спасибо всем. И спасибо за понимание» — написала Подчуфарова.



Губерниев: «Ой, какая незадача!»



Не сложно предположить, что Ольге Подчуфаровой будет крайне сложно вернуться в основной состав сборной России. Да, ей всего 28 лет и полно амбиций, но как ее воспримут бывшие коллеги? Вот даже голос биатлона Дмитрий Губерниев ерничает в своем телеграм-канале.



«Ой, какая незадача! Биатлонистке Ольге Подчуфаровой отказали в получении словенского гражданства!



Придется теперь стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться! Через силу и преодолевая брезгливость, видимо», — написал Губерниев.



А вот главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский полагает, что двери для спортсменки открыты.



«Если у нее не получилось и сейчас она захотела вернуться, то никаких проблем — пожалуйста. Ей в марте надо выступить на чемпионате страны и на общих основаниях завоевать место в основной команде.



Спортивный принцип никто не отменял. Двери в сборную команду России открыты всем, кто показывает результат». aif.ru Категории: общество, спорт, в мире Ключевые слова: Словения, биатлон, женщины, Подчуфарова — статья прочитана 208 раз Комментарии