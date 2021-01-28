Путин дал сигнал российским олигархам? 🔊 Воспроизвести Фото: Царьград



Заявления президента России, которые он сделал в ходе выступления на форуме в Давосе, - это "отличная новость" для Русского мира. Об этом заявил автор проекта WarGonzo военкор Семён Пегов. По его мнению, Путин послал недвусмысленный сигнал олигархам, передает



"Путин на Давосе фактически обвинил мировые компании (явный намёк на Google и его компании) в попытке узурпировать власть над общественным сознанием. Выступление Путина на Давосе выглядит крайне антиолигархическим. Сигнал российским элитам? Если - да, то для Русского мира это отличный сигнал", - заявил военкор в своём авторском Telegram-канале. Заявления президента России, которые он сделал в ходе выступления на форуме в Давосе, - это "отличная новость" для Русского мира. Об этом заявил автор проекта WarGonzo военкор Семён Пегов. По его мнению, Путин послал недвусмысленный сигнал олигархам, передает ЦАРЬГРАД ТВ "Путин на Давосе фактически обвинил мировые компании (явный намёк на Google и его компании) в попытке узурпировать власть над общественным сознанием. Выступление Путина на Давосе выглядит крайне антиолигархическим. Сигнал российским элитам? Если - да, то для Русского мира это отличный сигнал", - заявил военкор в своём авторском Telegram-канале. Действительно, отдельные тезисы речи президента России выглядят как недвусмысленные сигналы прежде всего собственным, внутренним элитам. Например, заявление, что все доходы достались лишь одному проценту населения. Или слова, что в мире преобладает экономика, рассчитанная на условный "золотой миллиард". По словам Пегова, это "очень прогрессивные" суждения.



Как отметил Путин, дальнейшее развитие экономик в мире будет в большей мере основано на бюджетных стимулах. Причина в том, что традиционные меры стимулирования экономики уже себя исчерпали, добавил президент России. ug.tsargrad.tv Категории: экономика, политика, общество, в России Ключевые слова: Путин, выступление, Давос, олигархи География: Россия — статья прочитана 57 раз Комментарии