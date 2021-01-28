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На Украине подсчитали число граждан, живущих за чертой бедности
Каждый второй украинец живет за чертой бедности. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на LIGA.net.
По ее словам, по итогам первой половины прошлого года уровень бедности на Украине составлял 51%.
«Это оценка по последним данным Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг. Сейчас этот показатель, вероятно, выше», — отметила Либанова.
Она подчеркнула, что в 2020 году бедность в стране увеличилась, поскольку многие украинцы потеряли доходы из-за пандемии коронавируса и введенного карантина.
Директор института указала, что почти все многодетные семьи на Украине бедствуют.
«Двое работающих родителей не могут полностью обеспечить двоих детей — даже по низким украинским стандартам. То есть рождение второго ребенка создает очень серьезный риск бедности», — добавила Либанова.
В прошлом году во Франции, Германии, Италии и Польше был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что Украина стала ассоциироваться в Евросоюзе с бедностью и иммигрантами.
rubaltic.ru
Ключевые слова: население, бедность, статистика, опрос, соцпомощь
География: Украина
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