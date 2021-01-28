Латвия распродает железную дорогу на металлолом 🔊 Воспроизвести



«Латвийская железная дорога» (ЛЖД) планирует с февраля по май продать на аукционах примерно 4 300 тонн металлолома. Об этом сообщает латвийское официальное интернет-издание Latvijas Vēstnesis. Под словом «металлолом» подразумеваются рельсы, части стрелок и другие элементы железнодорожной инфраструктуры Латвии, которые оказались ей не нужны в условиях обвального падения грузовых перевозок. Подобные аукционы для ЛЖД стали доброй традицией. Справедливо можно сказать, что политика президента России Владимира Путина довела Латвию до распродажи железной дороги.



Рельсы различной длины, части стрелок, крепления для рельсов, узлы и детали подвижного состава, вагонные замедлители — все это с подачи руководства ЛЖД уходит с молотка по цене металлолома. Начальная цена аукциона составляет 230 евро за тонну. То есть в итоге оператор железных дорог Латвии планирует выручить как минимум 989 тысяч евро. «Латвийская железная дорога» (ЛЖД) планирует с февраля по май продать на аукционах примерно 4 300 тонн металлолома. Об этом сообщает латвийское официальное интернет-издание Latvijas Vēstnesis. Под словом «металлолом» подразумеваются рельсы, части стрелок и другие элементы железнодорожной инфраструктуры Латвии, которые оказались ей не нужны в условиях обвального падения грузовых перевозок. Подобные аукционы для ЛЖД стали доброй традицией. Справедливо можно сказать, что политика президента России Владимира Путина довела Латвию до распродажи железной дороги.Рельсы различной длины, части стрелок, крепления для рельсов, узлы и детали подвижного состава, вагонные замедлители — все это с подачи руководства ЛЖД уходит с молотка по цене металлолома. Начальная цена аукциона составляет 230 евро за тонну. То есть в итоге оператор железных дорог Латвии планирует выручить как минимум 989 тысяч евро.



Для компании, которая находится на грани банкротства, это солидная сумма. К тому же других возможностей подзаработать у нее не осталось.



Попытки наладить контакты с Россией и вернуть хотя бы часть транзитных грузов успеха не приносят. Не так давно Министерство сообщения Латвии жаловалось своим российским коллегам, что в ноябре через порты Риги, Вентспилса и Лиепаи не прошла ни одна тонны угля из «страны-агрессора». Москва ответила тем, что и в декабре оставила прибалтийскую республику без транзитного ископаемого топлива.



Что дальше? Искать альтернативных партнеров за пределами РФ? Латвийское руководство занимается этим не первый год. Большая ставка делалась на Китай, который мог включить Прибалтику в проект «Нового Шелкового пути». Но дальше разговоров дело почему-то не идет.



Не так давно министр сообщения Латвии Талис Линкайтс назвал китайские грузы «рекламными» и «приходящими раз в год» — на них не нужно возлагать большие надежды.



Предпринимались попытки «выкачать» больше денег из госбюджета. Но того, что выделяет правительство, для спасения ЛЖД недостаточно.



Куда охотнее власти поддерживали национального авиаперевозчика аirBaltic. «Авиация — наше все, — провозгласил тот же Линкайтс. — Если смотреть на распределение между странами Балтии, то можно говорить, что Эстония — морское государство, там есть большое пассажирское предприятие паромного сообщения на Балтике — Tallink. У Литвы более конкурентоспособная железная дорога. Латвия является узлом авиации, аirBaltic работает не только в этих странах, но и на других направлениях, с хорошим новым флотом и меньшими издержками. Мы заинтересованы, чтобы и авиакомпания, и все предприятия вокруг нее работали после кризиса в том же направлении».



Для «Латвийской железной дороги» такая расстановка приоритетов не сулит ничего хорошего. Компания получила от правительства четкий сигнал: со своими проблемами разбирайтесь сами.



Сокращайте штат сотрудников, снижайте издержки, учитесь жить в условиях «новой нормальности», когда российские грузы идут на экспорт преимущественно через российские же порты.



ЛЖД учится. В июле она заявила о намерениях выйти на рынок автомобильных и морских экспедиторских услуг. Задумка главы компании Мариса Клейнбергса сводится к тому, чтобы компенсировать потери от падения транзита за счет расширения спектра оказываемых услуг. Оператор железных дорог будет заниматься погрузочно-разгрузочными работами в портах, сопровождением грузов в пути, оформлением таможенных документов.



«При разработке новой бизнес-модели у нас был выбор между двумя направлениями — одним из вариантов был полный отказ от железнодорожных перевозок и переквалификация в инфраструктурную компанию. Второй вариант — создание компании, ориентированной на бизнес и развитие. Мы выбрали второй и в настоящее время работаем над тем, чтобы действовать в этом направлении», — заявлял Клейнбергс.



Звучит красиво, но, во-первых, описанный план не имеет никакого отношения к спасению железной дороги как таковой. Спасти пытаются только конкретную компанию.



Во-вторых, инициативу ЛЖД не оценили частные компании, которые уже давно работают в сфере логистических и экспедиторских услуг. Перспектива конкуренции с государственной структурой их не радует.



Имеет ли право ЛЖД вторгаться в те сегменты рынка, которые и так нормально функционируют? Однозначный ответ на этот вопрос пока так и не прозвучал.



Безвыходное положение толкает Клейнбергса и его коллег на распродажу имущества.



Первый раз это произошло в мае, когда ЛЖД выставила на аукцион недвижимость в Елгаве. И понеслась! Июнь: продажа сорока шести автомобилей, в том числе ГАЗа 1999 года выпуска со стартовой ценой в 115 евро. Июль: ЛЖД решает избавиться от здания станции в Сунтажи и водонапорной башни в Озолмуйжской волости.



Август: заявление о планах выставить на аукцион 200 грузовых вагонов. Сентябрь: на аукцион выставлены железнодорожные рельсы, части стрелок, детали крепления рельсов, вагонные замедлители, узлы и детали подвижного состава (всего более 3 тысяч тонн металлолома).



Закончив с «ширпотребом», в ноябре «Латвийская железная дорога» решила продать восемь дизельных локомотивов с общей начальной ценой 704 680 евро.



Затем на торги было выставлено 22 подержанных транспортных средства, в том числе «Газели», МАЗы, ЗИЛы, тракторы и даже один советский мотоцикл!



В новом году ЛЖД, очевидно, не планирует сворачивать с проторенной дорожки. Напротив, растут объемы металлолома, который компания выставляет на продажу.



Аналогичным образом начинает действовать и другая жертва переориентации российского транзита — Вентспилсский порт. Пока что он выставляет на продажу только подержанный автомобиль Audi A8L, на которой вроде бы ездил лично мэр города и «последний олигарх Латвии» Айвар Лембергс. Но это пока. В порту наверняка найдется немало добра, которое можно продать с молотка.



Предприятия транзитной отрасли Латвии могут объединить усилия и проводить совместные аукционы.



И вообще, что мешает им создать отдельную площадку для распродажи железнодорожного и портового имущества?



Работы у нее будет много — на годы вперед…



Автор: Алексей Ильяшевич для



Почему бы и нет?Для компании, которая находится на грани банкротства, это солидная сумма. К тому же других возможностей подзаработать у нее не осталось.Попытки наладить контакты с Россией и вернуть хотя бы часть транзитных грузов успеха не приносят. Не так давно Министерство сообщения Латвии жаловалось своим российским коллегам, что в ноябре через порты Риги, Вентспилса и Лиепаи не прошла ни одна тонны угля из «страны-агрессора». Москва ответила тем, что и в декабре оставила прибалтийскую республику без транзитного ископаемого топлива.Что дальше? Искать альтернативных партнеров за пределами РФ? Латвийское руководство занимается этим не первый год. Большая ставка делалась на Китай, который мог включить Прибалтику в проект «Нового Шелкового пути». Но дальше разговоров дело почему-то не идет.Не так давно министр сообщения Латвии Талис Линкайтс назвал китайские грузы «рекламными» и «приходящими раз в год» — на них не нужно возлагать большие надежды.Предпринимались попытки «выкачать» больше денег из госбюджета. Но того, что выделяет правительство, для спасения ЛЖД недостаточно.Куда охотнее власти поддерживали национального авиаперевозчика аirBaltic. «Авиация — наше все, — провозгласил тот же Линкайтс. — Если смотреть на распределение между странами Балтии, то можно говорить, что Эстония — морское государство, там есть большое пассажирское предприятие паромного сообщения на Балтике — Tallink. У Литвы более конкурентоспособная железная дорога. Латвия является узлом авиации, аirBaltic работает не только в этих странах, но и на других направлениях, с хорошим новым флотом и меньшими издержками. Мы заинтересованы, чтобы и авиакомпания, и все предприятия вокруг нее работали после кризиса в том же направлении».Для «Латвийской железной дороги» такая расстановка приоритетов не сулит ничего хорошего. Компания получила от правительства четкий сигнал: со своими проблемами разбирайтесь сами.Сокращайте штат сотрудников, снижайте издержки, учитесь жить в условиях «новой нормальности», когда российские грузы идут на экспорт преимущественно через российские же порты.ЛЖД учится. В июле она заявила о намерениях выйти на рынок автомобильных и морских экспедиторских услуг. Задумка главы компании Мариса Клейнбергса сводится к тому, чтобы компенсировать потери от падения транзита за счет расширения спектра оказываемых услуг. Оператор железных дорог будет заниматься погрузочно-разгрузочными работами в портах, сопровождением грузов в пути, оформлением таможенных документов.«При разработке новой бизнес-модели у нас был выбор между двумя направлениями — одним из вариантов был полный отказ от железнодорожных перевозок и переквалификация в инфраструктурную компанию. Второй вариант — создание компании, ориентированной на бизнес и развитие. Мы выбрали второй и в настоящее время работаем над тем, чтобы действовать в этом направлении», — заявлял Клейнбергс.Звучит красиво, но, во-первых, описанный план не имеет никакого отношения к спасению железной дороги как таковой. Спасти пытаются только конкретную компанию.Во-вторых, инициативу ЛЖД не оценили частные компании, которые уже давно работают в сфере логистических и экспедиторских услуг. Перспектива конкуренции с государственной структурой их не радует.Имеет ли право ЛЖД вторгаться в те сегменты рынка, которые и так нормально функционируют? Однозначный ответ на этот вопрос пока так и не прозвучал.Безвыходное положение толкает Клейнбергса и его коллег на распродажу имущества.Первый раз это произошло в мае, когда ЛЖД выставила на аукцион недвижимость в Елгаве. И понеслась! Июнь: продажа сорока шести автомобилей, в том числе ГАЗа 1999 года выпуска со стартовой ценой в 115 евро. Июль: ЛЖД решает избавиться от здания станции в Сунтажи и водонапорной башни в Озолмуйжской волости.Август: заявление о планах выставить на аукцион 200 грузовых вагонов. Сентябрь: на аукцион выставлены железнодорожные рельсы, части стрелок, детали крепления рельсов, вагонные замедлители, узлы и детали подвижного состава (всего более 3 тысяч тонн металлолома).Закончив с «ширпотребом», в ноябре «Латвийская железная дорога» решила продать восемь дизельных локомотивов с общей начальной ценой 704 680 евро.Затем на торги было выставлено 22 подержанных транспортных средства, в том числе «Газели», МАЗы, ЗИЛы, тракторы и даже один советский мотоцикл!В новом году ЛЖД, очевидно, не планирует сворачивать с проторенной дорожки. Напротив, растут объемы металлолома, который компания выставляет на продажу.Аналогичным образом начинает действовать и другая жертва переориентации российского транзита — Вентспилсский порт. Пока что он выставляет на продажу только подержанный автомобиль Audi A8L, на которой вроде бы ездил лично мэр города и «последний олигарх Латвии» Айвар Лембергс. Но это пока. В порту наверняка найдется немало добра, которое можно продать с молотка.Предприятия транзитной отрасли Латвии могут объединить усилия и проводить совместные аукционы.И вообще, что мешает им создать отдельную площадку для распродажи железнодорожного и портового имущества?Работы у нее будет много — на годы вперед…Автор: Алексей Ильяшевич для РУБАЛТИК rubaltic.ru Категории: в странах Балтии, экономика, политика Ключевые слова: Россия, граница, транзит, грузоперевозки География: Латвия — статья прочитана 188 раз Комментарии