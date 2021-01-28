|
Шесть соцсетей оштрафуют за неудаление призывов к участию в акциях в России
Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора, передает RT.
«За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube», — говорится в сообщении.
Как отмечается, интернет-ресурсы «не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов».
Штрафы составят от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Ранее в ведомстве заявляли, что в соцсетях было удалено 89% от числа выявленных сообщений с призывами к детям участвовать в незаконных массовых акциях.
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал, в России
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|