Шесть соцсетей оштрафуют за неудаление призывов к участию в акциях в России 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора, передает



«За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube», — говорится в сообщении.



Как отмечается, интернет-ресурсы «не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов».



Штрафы составят от 800 тыс. до 4 млн рублей.



Ранее в ведомстве заявляли, что в соцсетях было удалено 89% от числа выявленных сообщений с призывами к детям участвовать в незаконных массовых акциях. Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора, передает RT «За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube», — говорится в сообщении.Как отмечается, интернет-ресурсы «не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов».Штрафы составят от 800 тыс. до 4 млн рублей.Ранее в ведомстве заявляли, что в соцсетях было удалено 89% от числа выявленных сообщений с призывами к детям участвовать в незаконных массовых акциях. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: штраф, протесты, Навальный, соцсети География: Россия — статья прочитана 167 раз Комментарии