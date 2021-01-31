Как лишиться литовского гражданства. Всего за 2500 евро 🔊 Воспроизвести Просматривая на днях новостную ленту одной из социальных сетей, предназначенной для русскоговорящих жителей Литвы, я наткнулся на любопытное объявление: некто, называющий себя членом Московской коллегии адвокатов «Закон и человек», предлагает своё содействие в получении российского гражданства. Всего за год. Всего за 220 тысяч российских рублей (или примерно 2500 евро).



Данная цена является окончательной, что называется, «под ключ» (при том, что на интернет-сайте самого «доброжелателя» она гораздо выше, 350 тысяч рублей – то есть почти 4 тысячи евро). От кандидата требуется всего лишь трижды лично прибыть – в российскую Калугу.



В первый приезд подать в надлежащее ведомство пакет документов, необходимых для получения российского вида на жительство (ВНЖ), во второй – получить этот самый ВНЖ (и подать заявку на получение российского гражданства) и, наконец, в третий раз обменять свой ВНЖ на самый настоящий российский паспорт. Поскольку в связи с пандемией перемещение между государствами осложнилось, адвокат готов «организовать» для вас приглашение – якобы для лечения. Данная цена является окончательной, что называется, «под ключ» (при том, что на интернет-сайте самого «доброжелателя» она гораздо выше, 350 тысяч рублей – то есть почти 4 тысячи евро). От кандидата требуется всего лишь трижды лично прибыть – в российскую Калугу.В первый приезд подать в надлежащее ведомство пакет документов, необходимых для получения российского вида на жительство (ВНЖ), во второй – получить этот самый ВНЖ (и подать заявку на получение российского гражданства) и, наконец, в третий раз обменять свой ВНЖ на самый настоящий российский паспорт. Поскольку в связи с пандемией перемещение между государствами осложнилось, адвокат готов «организовать» для вас приглашение – якобы для лечения.



Далее – самое интересное: «НИКТО не будет принуждать вас работать в России НИ ДО, НИ ПОСЛЕ получения гражданства РФ. Работать в регионе до получения гражданства необходимо лишь тем, кто подаёт на участие в программе ИЗНУТРИ, в самой России - а не по месту своего нынешнего проживания».



«При нашем живейшем участии происходит формирование пакета документов для желающего стать участником этой программы и подача этого пакета в консульство РФ в той стране, где вы сейчас проживаете. При этом консульство выполняет в данном случае функции почты между вами и властями региона переселения - и не принимает никаких решений.



Один из самых главных вопросов: «Сохранится ли у меня гражданство моей страны при получении российского?»



- ДА! Сохранится. С 24 июля 2020 года при получении гражданства России, отказ от имеющегося гражданства не требуется! - говорится на сайте.



Тем не менее, Литва, как хотел бы подчеркнуть «Обзор», относится к числу стран мира, допускающих «двойное» гражданство в очень редких и исключительных случаях. Граждане Литвы могут иметь второе гражданство, но лишь того государства, которое «соответствует критериям евроатлантической интеграции». Во всех других случаях «лицо утрачивает гражданство Литвы, когда приобретает гражданство другой страны, и отсутствуют обстоятельства, предоставляющие ему право иметь два гражданства».



Совсем не лишняя в данном случае деталь: ещё 29 мая 2020 г. Черёмушкинский районный суд г. Москвы исключил коллегию «Закон и человек» из единого государственного реестра юридических лиц за нарушения ст. 32 закона РФ «О некоммерческих организациях». По данным Минюста РФ, коллегия «не предоставляла документы, содержавшие отчёты о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств, полученных от международных и иностранных организаций».



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Комментарий Посольства России в Литве



24 июля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 № 134-ФЗ, в соответствии с которым пункт «Г» части первой статьи 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» был признан утратившим силу. Указанный пункт содержал ранее требование о необходимости обращения иностранного гражданина в полномочный орган соответствующего государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.



Данные изменения в российском законодательстве упростили порядок приобретения иностранными гражданами гражданства нашей страны, а также дали им возможность сохранить имеющееся гражданство иностранного государства после приобретения гражданства России. Однако необходимо учитывать, что возможность наличия двух гражданств, предусмотренная законодательством Российской Федерации, не означает, что данная мера также разрешена законодательством страны гражданской принадлежности иностранного гражданина.



Что же касается Программы добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию, то она реализуется и в нынешних непростых условиях. Желающие могут по данному вопросу обратиться в консульский отдел Посольства по будням с 8:15 до 11:30 и с 13:15 до 15:30, предварительно согласовав свой визит по электронной почте kolatvu@rusemb.lt или телефону (+370 5) 272 38 93.



Наши сотрудники с удовольствием проинформируют об условиях Программы, необходимых документах и ответят на все интересующие заявителей вопросы. В консульском разделе сайта Посольства размещена информация и полезные ссылки. При этом рассмотрение заявления проводится бесплатно.



Хотелось бы отметить, что в данной Программе участвует более 70 субъектов Российской Федерации и в каждом из них есть свои условия. Если мы говорим о Калужской области, то одним из критериев несоответствия соотечественников условиям Программы Калужской области является отсутствие факта трудовой деятельности либо предпринимательской деятельности в одном из субъектов Российской Федерации в течение 2 лет до подачи заявления об участии в программе Калужской области. Другими словами иностранный гражданин не сможет переехать в Калужскую область в рамках Программы, не проработав до этого два года на территории России. С полным перечнем условий можно ознакомиться на официальном портале органов власти Калужской области или иного субъекта Российской Федерации, куда планируется переезд.



Что же касается посреднических услуг различных коммерческих организаций, то тут, как нам представляется, необходимо проявлять осмотрительность и относиться настороженно ко всем обещаниям относительно оформления российского гражданства или вида на жительство. Конечно, коммерческие структуры могут предоставлять какие-либо консультационные услуги или оказывать содействие в подготовке необходимого комплекта документов, но гарантировать положительное рассмотрение вопроса государственными органами они не правомочны.



В случае возникновения у иностранных граждан вопросов по участию в Программе или оформлению гражданства Российской Федерации рекомендовали бы обращаться в консульские учреждения России на территории Литвы, либо российские официальные органы власти на территории России.



Алексей ВОРОБЬЁВ, врио заведующего консульским отделом Как утверждается на сайте, «на сегодняшний день самым быстрым и удобным способом получения российского гражданства для людей, постоянно проживающих за границей, является государственная программа переселения соотечественников. Особенно этот способ удобен тем, кто не хочет или не может во время получения гражданства постоянно проживать в России».Далее – самое интересное: «НИКТО не будет принуждать вас работать в России НИ ДО, НИ ПОСЛЕ получения гражданства РФ. Работать в регионе до получения гражданства необходимо лишь тем, кто подаёт на участие в программе ИЗНУТРИ, в самой России - а не по месту своего нынешнего проживания».«При нашем живейшем участии происходит формирование пакета документов для желающего стать участником этой программы и подача этого пакета в консульство РФ в той стране, где вы сейчас проживаете. При этом консульство выполняет в данном случае функции почты между вами и властями региона переселения - и не принимает никаких решений.Один из самых главных вопросов: «Сохранится ли у меня гражданство моей страны при получении российского?»- ДА! Сохранится. С 24 июля 2020 года при получении гражданства России, отказ от имеющегося гражданства не требуется! - говорится на сайте.Тем не менее, Литва, как хотел бы подчеркнуть «Обзор», относится к числу стран мира, допускающих «двойное» гражданство в очень редких и исключительных случаях. Граждане Литвы могут иметь второе гражданство, но лишь того государства, которое «соответствует критериям евроатлантической интеграции». Во всех других случаях «лицо утрачивает гражданство Литвы, когда приобретает гражданство другой страны, и отсутствуют обстоятельства, предоставляющие ему право иметь два гражданства».Совсем не лишняя в данном случае деталь: ещё 29 мая 2020 г. Черёмушкинский районный суд г. Москвы исключил коллегию «Закон и человек» из единого государственного реестра юридических лиц за нарушения ст. 32 закона РФ «О некоммерческих организациях». По данным Минюста РФ, коллегия «не предоставляла документы, содержавшие отчёты о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств, полученных от международных и иностранных организаций».***24 июля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020 № 134-ФЗ, в соответствии с которым пункт «Г» части первой статьи 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» был признан утратившим силу. Указанный пункт содержал ранее требование о необходимости обращения иностранного гражданина в полномочный орган соответствующего государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.Данные изменения в российском законодательстве упростили порядок приобретения иностранными гражданами гражданства нашей страны, а также дали им возможность сохранить имеющееся гражданство иностранного государства после приобретения гражданства России. Однако необходимо учитывать, что возможность наличия двух гражданств, предусмотренная законодательством Российской Федерации, не означает, что данная мера также разрешена законодательством страны гражданской принадлежности иностранного гражданина.Что же касается Программы добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию, то она реализуется и в нынешних непростых условиях. Желающие могут по данному вопросу обратиться в консульский отдел Посольства по будням с 8:15 до 11:30 и с 13:15 до 15:30, предварительно согласовав свой визит по электронной почте kolatvu@rusemb.lt или телефону (+370 5) 272 38 93.Наши сотрудники с удовольствием проинформируют об условиях Программы, необходимых документах и ответят на все интересующие заявителей вопросы. В консульском разделе сайта Посольства размещена информация и полезные ссылки. При этом рассмотрение заявления проводится бесплатно.Хотелось бы отметить, что в данной Программе участвует более 70 субъектов Российской Федерации и в каждом из них есть свои условия. Если мы говорим о Калужской области, то одним из критериев несоответствия соотечественников условиям Программы Калужской области является отсутствие факта трудовой деятельности либо предпринимательской деятельности в одном из субъектов Российской Федерации в течение 2 лет до подачи заявления об участии в программе Калужской области. Другими словами иностранный гражданин не сможет переехать в Калужскую область в рамках Программы, не проработав до этого два года на территории России. С полным перечнем условий можно ознакомиться на официальном портале органов власти Калужской области или иного субъекта Российской Федерации, куда планируется переезд.Что же касается посреднических услуг различных коммерческих организаций, то тут, как нам представляется, необходимо проявлять осмотрительность и относиться настороженно ко всем обещаниям относительно оформления российского гражданства или вида на жительство. Конечно, коммерческие структуры могут предоставлять какие-либо консультационные услуги или оказывать содействие в подготовке необходимого комплекта документов, но гарантировать положительное рассмотрение вопроса государственными органами они не правомочны.В случае возникновения у иностранных граждан вопросов по участию в Программе или оформлению гражданства Российской Федерации рекомендовали бы обращаться в консульские учреждения России на территории Литвы, либо российские официальные органы власти на территории России. Владас ЛЮБАРТАС , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: двойное Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии