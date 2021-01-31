Дни трагедии и величия духа 🔊 Воспроизвести Обращение губернатора Санкт-Петербурга к ветеранам Великой Отечественной войны - участникам обороны, и жителям блокадного Ленинграда, проживающим за рубежом



Дорогие ветераны!



От имени Правительства и жителей нашего города поздравляю вас с 77-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!



27 января 1944 года произошло одно из главных событий Великой Отечественной войны, которое по праву входит в календарь Дней воинской славы России.



Мы с вами называем его просто и ёмко — наш Ленинградский День Победы.



Подвиг людей, продержавшихся в огненном кольце почти 900 дней и ночей, не имеет равных в истории человечества. Пройдя сквозь страшные испытания, ценой тяжелейших потерь защитники и жители блокадного Ленинграда выстояли и победили. Так был спасён один из самых прекрасных городов мира, приговорённый фашистами к разрушению. От имени Правительства и жителей нашего города поздравляю вас с 77-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!27 января 1944 года произошло одно из главных событий Великой Отечественной войны, которое по праву входит в календарь Дней воинской славы России.Мы с вами называем его просто и ёмко — наш Ленинградский День Победы.Подвиг людей, продержавшихся в огненном кольце почти 900 дней и ночей, не имеет равных в истории человечества. Пройдя сквозь страшные испытания, ценой тяжелейших потерь защитники и жители блокадного Ленинграда выстояли и победили. Так был спасён один из самых прекрасных городов мира, приговорённый фашистами к разрушению.



Город и сегодня ощущает вашу сопричастность нашей общей истории и судьбе. Спасибо за то, что сквозь время и расстояния вы остаётесь ленинградцами, вносите весомый вклад в защиту исторической правды, сохранение памяти о войне и блокаде.



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия!



Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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Жители Санкт-Петербурга 26-28 января будут отмечать 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга подготовил дистанционные памятные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом.



Одним из таких мероприятий станет телеконференция, посвящённая годовщине. Это будет прямая видео­связь между Санкт-Петербургом и общественными организациями, объединяющими жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом.



Желание принять участие в телеконференции выразили уже более 100 человек из 25 стран. Среди них и жители выстоявшего в блокаду города на Неве, проживающие ныне в Литве и объединившиеся в Ассоциацию участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.



В программе телеконференции - просмотр специального видео­обращения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, концерт петербургских артистов, выступления самих ветеранов, показ записи возложения венков от их имени к подножью монумента «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище, к монументам, посвящённым защитникам Ленинграда, расположенным в регионах и за пределами Российской Федерации, обсуждение актуальных вопросов и проб­лем ветеранов.



Телеконференция пройдёт 28 января 2021 года (начало в 12 часов по московскому времени), основная площадка - в помещении Музея обороны и блокады Ленинграда. Жителей блокадного Ленинграда с Литвой свяжет телемост на базе редакции газеты «Обзор» (Вильнюс).



Все желающие смогут потом посмотреть материалы телеконференции на сайте www.obzor.lt.



Приглашаем!



Вайгутис СТАНЧИКАС, заместитель председателя Республиканской организации проживающих в Литве участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции Ленинградская Победа - симфония силы духа, самоотверженности, любви к своей Родине. Мы помним вклад каждого её творца. Помним всех, кто не покорился врагу. Чтим память павших - и всеми силами заботимся о живых.Город и сегодня ощущает вашу сопричастность нашей общей истории и судьбе. Спасибо за то, что сквозь время и расстояния вы остаётесь ленинградцами, вносите весомый вклад в защиту исторической правды, сохранение памяти о войне и блокаде.Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия!***Одним из таких мероприятий станет телеконференция, посвящённая годовщине. Это будет прямая видео­связь между Санкт-Петербургом и общественными организациями, объединяющими жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом.Желание принять участие в телеконференции выразили уже более 100 человек из 25 стран. Среди них и жители выстоявшего в блокаду города на Неве, проживающие ныне в Литве и объединившиеся в Ассоциацию участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.В программе телеконференции - просмотр специального видео­обращения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, концерт петербургских артистов, выступления самих ветеранов, показ записи возложения венков от их имени к подножью монумента «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище, к монументам, посвящённым защитникам Ленинграда, расположенным в регионах и за пределами Российской Федерации, обсуждение актуальных вопросов и проб­лем ветеранов.Телеконференция пройдёт 28 января 2021 года (начало в 12 часов по московскому времени), основная площадка - в помещении Музея обороны и блокады Ленинграда. Жителей блокадного Ленинграда с Литвой свяжет телемост на базе редакции газеты «Обзор» (Вильнюс).Все желающие смогут потом посмотреть материалы телеконференции на сайте www.obzor.lt.Приглашаем! "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 — статья прочитана 78 раз Комментарии