«На том пруду, куда тебя я приведу…» 🔊 Воспроизвести На снимке вы видите 15 человек, выдерживающих обязательную социальную дистанцию в два метра друг от друга. Фото: LRT.lt



В субботу на прошлой неделе в России и в ряде других стран прошли акции протеста против задержания российского оппозиционера Алексея Навального.



Он был задержан 17 января на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии, где он находился на лечении после предполагаемого отравления в России. Политик был заключён под стражу на 30 суток. Ранее сообщалось, что в течение 2020 года Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определённые дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле и августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа. При этом его неоднократно предупреждали, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы. Он был задержан 17 января на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» по возвращении из Германии, где он находился на лечении после предполагаемого отравления в России. Политик был заключён под стражу на 30 суток. Ранее сообщалось, что в течение 2020 года Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определённые дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле и августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа. При этом его неоднократно предупреждали, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный нужен Западу «для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов».



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Министерство иностранных дел Литовской Республики в тот же день распространило сообщение, в котором решительно осудило произошедшее 23 января в России «применение грубой силы и арест мирных демонстрантов в нарушение прав человека и верховенства закона».



«Мы призываем власти Российской Федерации немедленно освободить всех задержанных и обеспечить соблюдение прав людей и отсутствие ограничений на их свободу выражения мнений», - сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.



МИД Литвы подчеркнул, что среди более тысячи задержанных участников субботних акций протеста - жена Алексея Навального Юлия.



Стоит заметить, что МИД Литвы, в очередной раз решительно осуждая действия российских властей, вместе с тем ожидаемо обходит вниманием тот факт, что акции в поддержку дважды отравленного блогера противоречили российскому законодательству. Мало того, ещё и в момент жёстких карантинных мер.



Впрочем, с той же степенью объективности освещаются акции в поддержку А.Навального, которые в субботу проходили в Вильнюсе. При жёстком коронавирусном ограничении на массовые мероприятия в Вильнюсе, на берегу пруда, что у посольства России, в рамках соответствующего как бы пикета собралось явно больше заявленных 15 человек.



Цель участников пикета - выразить протест против нарушения прав человека и поддержать демократию в России. Пикет, как писал



Организаторами данной акции в эпоху самых жёстких антикоронавирусных ограничений, предпринимаемых нынче литовскими властями, выступили члены Сейма Витаутас Бакас, Лауринас Кащюнас, Томас Томилинас, историк культуры Дарюс Куолис, блогер Скирмантас Малинаускас и специалист по охране окружающей среды Лютаурас Стошкус. Иными словами, одних инициаторов пикета – 6 человек. Или они призвали людей собраться, а сами не пришли?



Кстати, даже автор



Получается, что даже трём не связанным родственными узами лицам нельзя собираться вместе сейчас, а в отношении политических мероприятий по-прежнему действуют докарантинные правила?



В начале события, к слову, случился инцидент: среди участников пикета оказался мужчина с флагом Донецкой Народной Республики. К нему из-за спины подбежал депутат Л.Кащюнас, вырвал флаг и бросил его в пруд. После этого к мужчине подошли полицейские и увели его к своей машине.



Позднее в полицейской сводке было сообщено, что «23 января, около 13 часов в Вильнюсе, на ул. Латвю, возле Посольства Российской Федерации, собралась группа из 15 человек (так и написано – 15), которые выразили поддержку А.Навальному, активному критику кремлёвского режима, задержанному и заключённому в тюрьму в России. За нарушение общественного порядка (был без маски, нецензурно выражался) задержан пьяный (2,13 пром.) мужчина (1972 г.р.), в отношении которого возбуждено административное дело».



2,13 промилле – это довольно сильная степень опьянения, при которой должны быть заметны изменения в речи, в походке, в координации движений. Присутствует ли хотя бы часть из этого в данном случае, можно проверить всё в том же видеосюжете Delfi.



Некоторые читатели «Обзора» обратили также внимание на то, что действия Кащюнаса, по меньшей мере, стоило бы рассмотреть, например, на предмет признаков хулиганства и посягательства на чужое имущество…



Кстати



Жительница Клайпеды была оштрафована на 500 евро за то, что приехала погулять около известной достопримечательности литовского взморья – Голландской шапки (Olando kepurė), сообщает ru.Delfi.lt.



Женщина опубликовала пост в соцсетях, в котором рассказала о том, что на выходных оставила машину на площадке около Голландской шапки. Через некоторое время по электронной почте она получила уведомление о штрафе в 500 евро за нарушение правил карантина: живёт в Клайпеде, а оказалась в Клайпедском районе.



«Кого я поставлю под угрозу, если нечаянно, идя по побережью, пересеку городскую черту?» – цитирует слова женщины ru.Delfi.lt. К слову, за Навальным – уже шлейф из уголовных дел, в том числе и в связи с тем, что, как утверждает следствие, Навальный присвоил себе пожертвования физлиц в размере 588 миллионов рублей (примерно 6,5 млн евро). Деньги предназначались для деятельности так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), «Фонда организации и координации защиты прав граждан», «Фонда правового обеспечения граждан» и ряда других организаций.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный нужен Западу «для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов».● ● ●Министерство иностранных дел Литовской Республики в тот же день распространило сообщение, в котором решительно осудило произошедшее 23 января в России «применение грубой силы и арест мирных демонстрантов в нарушение прав человека и верховенства закона».«Мы призываем власти Российской Федерации немедленно освободить всех задержанных и обеспечить соблюдение прав людей и отсутствие ограничений на их свободу выражения мнений», - сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.МИД Литвы подчеркнул, что среди более тысячи задержанных участников субботних акций протеста - жена Алексея Навального Юлия.Стоит заметить, что МИД Литвы, в очередной раз решительно осуждая действия российских властей, вместе с тем ожидаемо обходит вниманием тот факт, что акции в поддержку дважды отравленного блогера противоречили российскому законодательству. Мало того, ещё и в момент жёстких карантинных мер.Впрочем, с той же степенью объективности освещаются акции в поддержку А.Навального, которые в субботу проходили в Вильнюсе. При жёстком коронавирусном ограничении на массовые мероприятия в Вильнюсе, на берегу пруда, что у посольства России, в рамках соответствующего как бы пикета собралось явно больше заявленных 15 человек.Цель участников пикета - выразить протест против нарушения прав человека и поддержать демократию в России. Пикет, как писал портал Delfi , направлен против применяемых Кремлём преступных методов и является знаком солидарности с гражданами России, протестующими в разных её городах.Организаторами данной акции в эпоху самых жёстких антикоронавирусных ограничений, предпринимаемых нынче литовскими властями, выступили члены Сейма Витаутас Бакас, Лауринас Кащюнас, Томас Томилинас, историк культуры Дарюс Куолис, блогер Скирмантас Малинаускас и специалист по охране окружающей среды Лютаурас Стошкус. Иными словами, одних инициаторов пикета – 6 человек. Или они призвали людей собраться, а сами не пришли?Кстати, даже автор видеосюжета на Delfi в прямом эфире признал, что на это мероприятие пришло явно больше 15 человек.Получается, что даже трём не связанным родственными узами лицам нельзя собираться вместе сейчас, а в отношении политических мероприятий по-прежнему действуют докарантинные правила?В начале события, к слову, случился инцидент: среди участников пикета оказался мужчина с флагом Донецкой Народной Республики. К нему из-за спины подбежал депутат Л.Кащюнас, вырвал флаг и бросил его в пруд. После этого к мужчине подошли полицейские и увели его к своей машине.Позднее в полицейской сводке было сообщено, что «23 января, около 13 часов в Вильнюсе, на ул. Латвю, возле Посольства Российской Федерации, собралась группа из 15 человек (так и написано – 15), которые выразили поддержку А.Навальному, активному критику кремлёвского режима, задержанному и заключённому в тюрьму в России. За нарушение общественного порядка (был без маски, нецензурно выражался) задержан пьяный (2,13 пром.) мужчина (1972 г.р.), в отношении которого возбуждено административное дело».2,13 промилле – это довольно сильная степень опьянения, при которой должны быть заметны изменения в речи, в походке, в координации движений. Присутствует ли хотя бы часть из этого в данном случае, можно проверить всё в том же видеосюжете Delfi.Некоторые читатели «Обзора» обратили также внимание на то, что действия Кащюнаса, по меньшей мере, стоило бы рассмотреть, например, на предмет признаков хулиганства и посягательства на чужое имущество…Жительница Клайпеды была оштрафована на 500 евро за то, что приехала погулять около известной достопримечательности литовского взморья – Голландской шапки (Olando kepurė), сообщает ru.Delfi.lt.Женщина опубликовала пост в соцсетях, в котором рассказала о том, что на выходных оставила машину на площадке около Голландской шапки. Через некоторое время по электронной почте она получила уведомление о штрафе в 500 евро за нарушение правил карантина: живёт в Клайпеде, а оказалась в Клайпедском районе.«Кого я поставлю под угрозу, если нечаянно, идя по побережью, пересеку городскую черту?» – цитирует слова женщины ru.Delfi.lt. Инф. «Обзора» Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, протест, акция, инцидент, министерство иностранных дел, Навальный, Томас Томилинас, Витаутас Бакас, Лауринас Кащюнас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 222 раза Комментарии