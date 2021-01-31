Лучше лежать на дне… 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В Каунасе соскучившийся по приключениям молодой человек рисковал не только своей жизнью, но и жизнями пожарных-спасателей. Он заехал на лёд водохранилища, автомобиль «Subaru» провалился под лёд и ушёл на дно. Молодой человек, сидевший за рулём, успел выбраться из воды и убежал.



Автомобиль остался лежать на дне, на глубине 12 м, поскольку непонятно, кто должен платить за его подъём. Выяснилось, что заехавшему на лёд молодому человеку «Subaru» не принадлежит.



Когда поступило сообщение о затонувшем автомобиле, на место происшествия приехали пожарные-спасатели и врачи Скорой помощи.



Водолазы провели в ледяной воде 1,5 часа, чтобы найти автомобиль и убедиться в том, что в машине нет людей. Пожарный-спасатель Миндаугас Белицкас рассказал, что работа велась в темноте, на улице было 11 градусов мороза, температура воды - всего 2 градуса. Работали четыре водолаза. Автомобиль остался лежать на дне, на глубине 12 м, поскольку непонятно, кто должен платить за его подъём. Выяснилось, что заехавшему на лёд молодому человеку «Subaru» не принадлежит.Когда поступило сообщение о затонувшем автомобиле, на место происшествия приехали пожарные-спасатели и врачи Скорой помощи.Водолазы провели в ледяной воде 1,5 часа, чтобы найти автомобиль и убедиться в том, что в машине нет людей. Пожарный-спасатель Миндаугас Белицкас рассказал, что работа велась в темноте, на улице было 11 градусов мороза, температура воды - всего 2 градуса. Работали четыре водолаза. «На дне Каунасского водохранилища, на глубине около 10 м, автомобиль был обнаружен, – сказал он. - Все дверцы были закрыты, их открыл спасатель, чтобы проверить, нет ли в машине людей, потом он поднялся наверх», - сказал Белицкас.



«Subaru» провалился под лёд в 50 м от берега, машина на дне водохранилища лежала на крыше.



Свидетели рассказали, что видели рядом с местом происшествия молодого человека в мокрой одежде. Похоже, что в темноте водитель попал в полынью.



«По траектории движения видно, что машина ехала по льду в прямом направлении, а потом провалилась. Никаких дополнительных манёвров или признаков хулиганской езды не было», – сказал глава Каунасской дорожной полиции Вигинтас Лукошюс.



Номер машины полиции передали водолазы. Полиция выяснила, что водитель и владелец - разные люди. Кому принадлежит автомобиль, неизвестно, но выяснилось, что машина не краденая.



Местные рыбаки сказали, что в том месте, где под лёд провалился автомобиль, толщина льда 15 см. Машину выдерживает лёд толщиной 12 см. Однако именно в том месте, где провалилась машина, просверлено много лунок.



Полиция проводит расследование. По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 — статья прочитана 148 раз Комментарии