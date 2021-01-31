Лучше лежать на дне…

В Каунасе соскучившийся по приключениям молодой человек рисковал не только своей жизнью, но и жизнями пожарных-спасателей. Он заехал на лёд водохранилища, автомобиль «Subaru» провалился под лёд и ушёл на дно. Молодой человек, сидевший за рулём, успел выбраться из воды и убежал.
Автомобиль остался лежать на дне, на глубине 12 м, поскольку непонятно, кто должен платить за его подъём. Выяснилось, что заехавшему на лёд молодому человеку «Subaru» не принадлежит.
Когда поступило сообщение о затонувшем автомобиле, на место происшествия приехали пожарные-спасатели и врачи Скорой помощи.
Водолазы провели в ледяной воде 1,5 часа, чтобы найти автомобиль и убедиться в том, что в машине нет людей. Пожарный-спасатель Миндаугас Белицкас рассказал, что работа велась в темноте, на улице было 11 градусов мороза, температура воды - всего 2 градуса. Работали четыре водолаза.
«На дне Каунасского водохранилища, на глубине около 10 м, автомобиль был обнаружен, – сказал он. - Все дверцы были закрыты, их открыл спасатель, чтобы проверить, нет ли в машине людей, потом он поднялся наверх», - сказал Белицкас.
«Subaru» провалился под лёд в 50 м от берега, машина на дне водохранилища лежала на крыше.
Свидетели рассказали, что видели рядом с местом происшествия молодого человека в мокрой одежде. Похоже, что в темноте водитель попал в полынью.
«По траектории движения видно, что машина ехала по льду в прямом направлении, а потом провалилась. Никаких дополнительных манёвров или признаков хулиганской езды не было», – сказал глава Каунасской дорожной полиции Вигинтас Лукошюс.
Номер машины полиции передали водолазы. Полиция выяснила, что водитель и владелец - разные люди. Кому принадлежит автомобиль, неизвестно, но выяснилось, что машина не краденая.
Местные рыбаки сказали, что в том месте, где под лёд провалился автомобиль, толщина льда 15 см. Машину выдерживает лёд толщиной 12 см. Однако именно в том месте, где провалилась машина, просверлено много лунок.
Полиция проводит расследование.
«Subaru» провалился под лёд в 50 м от берега, машина на дне водохранилища лежала на крыше.
Свидетели рассказали, что видели рядом с местом происшествия молодого человека в мокрой одежде. Похоже, что в темноте водитель попал в полынью.
«По траектории движения видно, что машина ехала по льду в прямом направлении, а потом провалилась. Никаких дополнительных манёвров или признаков хулиганской езды не было», – сказал глава Каунасской дорожной полиции Вигинтас Лукошюс.
Номер машины полиции передали водолазы. Полиция выяснила, что водитель и владелец - разные люди. Кому принадлежит автомобиль, неизвестно, но выяснилось, что машина не краденая.
Местные рыбаки сказали, что в том месте, где под лёд провалился автомобиль, толщина льда 15 см. Машину выдерживает лёд толщиной 12 см. Однако именно в том месте, где провалилась машина, просверлено много лунок.
Полиция проводит расследование.