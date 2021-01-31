Создавая конфликт, нужно знать, для чего это делается 🔊 Воспроизвести Переводы «Обзора»







Стараниями предыдущего правительства значительно ухудшились отношения с соседней Беларусью. Поскольку действующее правительство с ещё большим запалом продолжает начатую предшественниками политику, издание «Вакаро жинёс» попросило прокомментировать ситуацию бывшего министра охраны края, сигнатора Акта восстановления независимости Аудрюса БУТКЯВИЧЮСА.



– Бывшая власть решила объявить президентом Беларуси Светлану Тихановскую. Правящие удостоили её Премии свободы и, отвечая на пожелания награждённой, заговорили об изменении названия Беларуси. Чего ещё можно ожидать?



– Прогнозировать трудно, но от таких мыслителей, полагаю, можно ждать новых сюрпризов, поскольку всё, что делается сейчас, – это дальнейшее разжигание конфликта с соседним государством. Изменение названия государства без его официальной просьбы, при том что мнение самих белорусов по этому вопросу неизвестно – это абсурд. Даже в том случае, если власти придумали, что президентом Беларуси является С.Тихановская, хотя никаких оснований для этого не имеется. Стараниями предыдущего правительства значительно ухудшились отношения с соседней Беларусью. Поскольку действующее правительство с ещё большим запалом продолжает начатую предшественниками политику, издание «Вакаро жинёс» попросило прокомментировать ситуацию бывшего министра охраны края, сигнатора Акта восстановления независимости Аудрюса БУТКЯВИЧЮСА.– Прогнозировать трудно, но от таких мыслителей, полагаю, можно ждать новых сюрпризов, поскольку всё, что делается сейчас, – это дальнейшее разжигание конфликта с соседним государством. Изменение названия государства без его официальной просьбы, при том что мнение самих белорусов по этому вопросу неизвестно – это абсурд. Даже в том случае, если власти придумали, что президентом Беларуси является С.Тихановская, хотя никаких оснований для этого не имеется. Пользуясь случаем, хочу напомнить действующему министру, что в Литве с давних пор используется слово «Гудия». Если в литовском языке названия немцев – vokiečiai и поляков – lenkai звучат совсем не так, как они сами себя называют, так что же нам мешает называть белорусов гудами?



Если, говоря о соседях, мы хотим использовать известное нам традиционное название, можно провести аналогию с принятыми в литовском языке названиями Vokietija, то есть Deutschland или Lenkija, то есть Polska, и проблем не будет, но для того, чтобы создать конфликт, нужно вести себя так, как ведёт себя действующее правительство.



– А как вы оцениваете трансляцию белорусской программы, приуроченную Сеймом Литвы к годовщине событий 13-го Января?



– Если в планы правящих входит восстановление Литбела Винцаса Капсукаса (созданной большевиками в 1919 г. Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики. – Прим. авт.), то это можно расценивать как первый шаг по пути реализации этого проекта. Если это попытка продолжать ссориться с соседями, то следует помнить, что в политике конфликты используются для достижения конкретной цели. В таком случае это можно оправдать. Только мне хочется спросить у наших правящих – какой цели добиваетесь вы, понимая, что ни немцы, ни французы, ни скандинавы, не говоря уже о других странах-членах ЕС, не поддержат создание такого конфликта? В США сегодня существуют и, вероятно, ещё долго будут существовать внутренние трения, которые не позволят уделять много внимания проблемам Европы, а если Джо Байден станет продолжать политику Барака Обамы, то их наши отношения с белорусами ещё очень долго не будут интересовать.



С другой стороны, этот конфликт будет очень выгоден России. То, что делает сегодняшнее правительство Литвы, я не могу назвать иначе, как подачу воды на «мельницу» президента этой страны Владимира Путина. В обстановке тотального ухудшения экономического положения России конфликт помог бы взять под контроль внутреннюю ситуацию.



Увы, наша власть не желает этого понять и вновь наступает на одни и те же грабли. Политику генерирования конфликта, испортившую отношения с Россией, проводил Витаутас Ландсбергис. Позднее эстафету от него приняла президент Даля Грибаускайте. Их усилия не пропали даром – Литва стала врагом России № 2. Теперь в том же направлении поворачивает новый руководитель МИД Габриэлюс Ландсбергис, а наш президент Гитанас Науседа, видимо, тяжело болен, поскольку иначе я не могу объяснить отсутствие его внимания к исполнению вменённой в его обязанности функции координирования внешней политики.



– Александр Лукашенко недавно заявил, что Беларуси «объявлена война». Также появилась информация о намерении соседей приобрести российские системы противовоздушной защиты С-400. Это ответ на действия Литвы?



– Он блефует, и его заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Реальная проблема в другом – Литовское государство свои действия в отношении Беларуси не согласовывает ни с НАТО, ни с партнёрами по ЕС. Это не является частью общей игры. Одна Литва не может оказать существенного влияния на Беларусь, поскольку, как показала ситуация, количество людей, недовольных режимом А.Лукашенко и готовых с ним бороться, слишком мало, да и те же протестующие, по субботам и воскресеньям выходящие на митинги, как на пикник, далеки от протестов такого масштаба, которые могли свергнуть действующую власть. Так что потуги нашей властёнки можно расценивать лишь как действия пастухов, разоряющих вороньи гнёзда.



– Если действия не согласованы, может ли Литва в случае конфликта рассчитывать на поддержку партнёров?



– Напомню, что статья 5 Североатлантического договора применяется в случае нападения на государство-член НАТО. Только при этом нужно понимать, что, в случае возникновения конфликта, Литве припомнят этот «танец с саблями» и попытаются разобраться, не стало ли причиной сложившейся сложной ситуации провоцирующее поведение. Я был бы сторонником использования конфликта в качестве инструмента для изменения положения в Беларуси, но сегодня я не вижу для этого никаких возможностей, да и если положение изменится, Беларусь станет ещё более пророссийским государством, чем сегодня.



Пожалуй, сегодняшнюю ситуацию можно оправдать лишь тем, что и руководитель оборонного ведомства Арвидас Анушаускас, и глава МИД Г.Ландсбергис ещё очень недолго занимают эти посты, чтобы появились ощутимые результаты, но, наблюдая за их действиями со стороны, я не могу объяснить ни себе, ни уважаемому читателю, какую пользу такая политика может принести Литве.



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Военная угроза со стороны соседей



Министерство обороны Беларуси укрепление вооружённых сил связывает с усилением военной угрозы. Такую информацию руководителю страны А.Лукашенко представил министр обороны страны Виктор Хренин.



Говоря о наращивании военного потенциала соседними странами, он назвал не только Литву и Польшу, но и Украину. По мнению В.Хренина, эти страны не отказываются от претензий на территорию Беларуси.



«Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия», – подчеркнул министр и сообщил, что Министерством обороны Беларуси совместно с оборонным ведомством России разработан план стратегических учений «Запад-2021».



Учения, в основу замысла которых положен «один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства», будет проходить 10–16 сентября этого года.



«По предложению российских коллег учения пройдут на территории двух стран на едином оперативно-стратегическом фоне, что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций», – говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси.



В нём также подчёркивается, что совместное стратегическое учение отражает прочные союзнические отношения и единство взглядов оборонных ведомств Беларуси и России на обеспечение военной безопасности союзного государства. «Вакаро жинёс» Категории: политика, в странах Балтии, история Ключевые слова: Литва, Беларусь, Александр Лукашенко, Аудрюс Буткявичюс, Габриэлюс Ландсбергис, Литбел Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 — статья прочитана 218 раз Комментарии