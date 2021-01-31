Нужна ли вам прививка от Covid-19? 🔊 Воспроизвести По всему миру развернулась программа массовой вакцинации, чтобы обуздать пандемию Covid-19. Информации на эту тему море, но порой очень непросто в ней разобраться.



Мы сделали подборку основных фактов о том, что такое вакцина в принципе как тип медицинского препарата и как она воздействует на организм человека.



Что такое вакцина?



Вакцина подготавливает организм к борьбе с возбудителем той или иной инфекции – конкретным вирусом или бактерией. Вакцины содержат инактивированные (убитые) или ослабленные микроорганизмы, вызывающие заболевание, либо их фрагменты.



Это заставляет нашу иммунную систему, во-первых, распознать вторгнувшегося врага, а, во-вторых, произвести антитела, чтобы научиться с ним бороться. Вы не заболеете от самой прививки, но у некоторых людей может возникнуть реакция на неё, например, боль (или припухание) в месте укола или даже небольшая температура. Вакцина подготавливает организм к борьбе с возбудителем той или иной инфекции – конкретным вирусом или бактерией. Вакцины содержат инактивированные (убитые) или ослабленные микроорганизмы, вызывающие заболевание, либо их фрагменты.Это заставляет нашу иммунную систему, во-первых, распознать вторгнувшегося врага, а, во-вторых, произвести антитела, чтобы научиться с ним бороться. Вы не заболеете от самой прививки, но у некоторых людей может возникнуть реакция на неё, например, боль (или припухание) в месте укола или даже небольшая температура. Зато вы приобретаете иммунитет к этой болезни.



Именно поэтому вакцины являются столь мощным способом в борьбе с различными заболеваниями: они не лечат болезнь, а предотвращают её развитие.



Безопасна ли иммунизация?



Вакцинация как способ предотвращения заболевания была известна в Китае ещё в Х веке, однако пионером вакцинации стал английский врач Эдвард Дженнер, который в 1796 году заметил, что легко переносимый человеком вирус коровьей оспы даёт защиту от чёрной оспы.



Он проверил эту теорию на практике, сделав, к примеру, одну из первых прививок восьмилетнему сыну своего садовника с помощью содержимого болячки коровьей оспы, которой была заражена его молочница.



Дженнер опубликовал свои наблюдения два года спустя в научном журнале Королевского научного общества, и так появилось слово «вакцинация» – от латинского слова «vacca», то есть «корова».



Изобретение вакцинации считается одним из самых грандиозных достижений медицины нового времени; именно благодаря вакцинам, по данным ВОЗ, удаётся ежегодно предотвратить смерть 2-3 млн человек.



Центр контроля и профилактики заболеваний США сообщает, что перед тем, как выпустить любую вакцину в оборот, она проходит тщательное тестирование в лаборатории и на животных, а затем проводятся клинические испытания на людях-добровольцах, после чего вакцины получают одобрение от регулирующих органов.



Как и любой медицинский препарат, вакцина может быть не абсолютно безопасной, однако польза от её применения существенно перевешивает возможные риски.



Как производятся вакцины?



Когда какой-нибудь новый патоген – вредоносная бактерия, вирус или грибок – проникает в организм, антигены, то есть специфические вещества, присущие только этим микроорганизмам, тут же вызывают защитную реакцию антител – специфических молекул, производимых клетками крови и растворённых в ней.



Традиционные вакцины устроены по принципу введения в организм ослабленных частиц специфического антигена – чтобы познакомить организм с этим патогеном прежде, чем он подхватит его в обычной обстановке.



Защита вырабатывается потому, что иммунная система реагирует на такое безопасное знакомство точно так же, как если бы оно происходило с настоящим, агрессивным патогеном.



Однако некоторые противоковидные вакцины произведены совершенно новым способом.



Например, детские болезни, которые были очень распространены всего лишь поколение назад, становятся редкостью именно из-за вакцинации. А чёрная оспа, унёсшая жизни сотен миллионов людей, полностью уничтожена.



Однако порой путь к победе над тем или иным заболеванием длится многие десятки лет. Африка только в августе 2020 года была объявлена свободной от полиомиелита – спустя 30 лет после начала кампании массовой вакцинации.



Эксперты предупреждают, что на вакцинацию жителей нашей планеты против Covid-19 в масштабах, позволяющих вернуть жизнь в нормальное русло, могут уйти многие месяцы, а то и годы.



В чем разница между имеющимися вакцинами от Covid-19?



Вакцины, разработанные компаниями «Pfizer-BioNTech» и «Moderna», используют часть генетического кода коронавируса, его матричную РНК.



Вместо того, чтобы запускать в организм ослабленный вирус, эта вакцина заставляет клетки нашего организма самостоятельно вырабатывать тот самый шиповидный белок, который имеется на поверхности вируса, вызывающего Covid-19, и запускать в действие иммунную реакцию на формирование антител для борьбы с ним. Вакцина, разработанная Оксфордским университетом совместно с компанией «AstraZeneca», действует по другому принципу: тут учёные взяли несколько изменённый обычный аденовирус, вызывающий простуду у шимпанзе, и вставили в него фрагмент генетического кода нового коронавируса.



Все три вакцины были одобрены для применения в Британии и США.



Мексика и Коста-Рика уже начали вакцинацию препаратом Pfizer, тогда как власти Бразилии дали зелёный свет как Оксфордской вакцине, так и CoronaVac производства китайской компании «Sinovac».



Какие ещё есть вакцины?



CoronaVac, произведённая традиционным методом с помощью обезвреженного вируса, сейчас применяется в КНР, Сингапуре, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах.



Однако её эффективность была поставлена под вопрос в ходе поздней стадии испытаний в Турции и Индонезии, как и в Бразилии, где учёные заявили, что её эффективность составляет лишь 50,4%.



Индия запускает в оборот две вакцины – ту, что разработали компания «AstraZeneca» и Оксфордский университет (там она известна под брендом Covishield), и Covaxin, созданную местной фирмой «Bharat Biotech».



Россия использует свою векторную вакцину «Спутник V», которую также уже заказали несколько стран – например, Аргентина закупила 300 тыс. доз для начальной стадии иммунизации, а президент страны даже привился «Спутником» публично, чтобы подать пример остальным гражданам.



Африканский Союз заказал 270 млн доз от ряда поставщиков – «Pfizer», «AstraZeneca» (через индийскую компанию «Serum Institute of India») и «Johnson & Johnson», которая пока продолжает тестировать свою вакцину.



Это в дополнение к 600 млн доз, которые будут выделены через глобальный проект Covax, проводимый под эгидой ВОЗ и альянса Gavi, целью которого является обеспечение доступа к антиковидным вакцинам для беднейших стран мира.



Делать ли мне прививку?



Пока вакцинация против Covid-19 не является обязательной ни в одной стране мира, однако эксперты настоятельно рекомендуют сделать прививку большей части взрослого населения – за исключением тех, кому это может быть противопоказано по состоянию здоровья.



Это, как говорят специалисты, является единственным надёжным способом покончить с пандемией.



У некоторых людей вызывает сомнение беспрецедентная скорость, с которой были разработаны антиковидные вакцины.



Действительно, обычно у учёных годы уходят на разработку новых вакцин, однако в условиях пандемии и при активном сотрудничестве учёных разных стран под эгидой ВОЗ это стало возможно в значительно более сжатые сроки. В то же время стоит отметить, что последняя, третья фаза клинических испытаний ещё ни одной вакцины не была завершена, так что все заявленные результаты – предварительные.



Подытоживая, можно сказать следующее: вакцинация миллиардов людей поможет остановить передачу вируса, вызывающего Covid-19, и достичь группового иммунитета.



А как только мы этого достигнем, мы сможем вернуться к нормальной жизни. bbcrussian.com Категории: здоровье Ключевые слова: вакцинация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 — статья прочитана 186 раз Комментарии