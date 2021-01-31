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В ожидании «вакцинированного» лета

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что получил заверения главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в том, что Литва к лету сможет вакцинировать около 70% взрослого населения.

«Председатель ЕК заверила, что Литва в первом и втором кварталах этого года, то есть практически до начала лета, сможет привить минимум 70% взрослого населения страны, поскольку поставляемое нам количество вакцины в первом и втором полугодии составит 4 млн доз, а это значительно больше, чем мы сейчас вакцинируем», – сказал Г.Науседа в конце минувшей недели после заседания Совета руководителей ЕС.

По его словам, вакцинация 70% взрослого населения может быть достигнута к «празднику коронации короля Миндаугаса».

Г.Науседа утверждает, что для достижения такого уровня вакцинирования будет необходимо, чтобы в феврале вакцинировали в среднем по 10 тыс. человек в день, а во втором квартале – до 34–35 тыс. человек в день.
«Иными словами, если в выходные дни по тем или иным причинам темпы вакцинации снижаются, то мы должны компенсировать это в другие дни недели, в противном случае математика будет безжалостной», – отметил глава государства.

Он сказал, что центры вакцинирования уже создаются, они должны будут быть во всех регионах, а в крупных городах их будет по несколько.

«В ближайшем будущем важнейшими вызовами будет не нехватка вакцины, а способность массово прививать наших людей для того, чтобы оптимально использовать время и полностью полагаться на коллективный иммунитет», – считает президент.

Г.Науседа информировал, что уже в ближайшие дни Европейское фармагентство рассмотрит вопрос о регистрации вакцины «AstraZeneca», и после получения разрешения вакцинирование ею в Литве можно будет начать уже в середине февраля.

Евросоюз пока утвердил две вакцины от коронавируса. В декабре жителей ЕС начали прививать вакциной «BionTech» и «Pfizer», а в начале января была утверждена и вакцина компании «Moderna».

Напомним, что Литва вместе с другими странами Евросоюза приобретает вакцины от коронавируса у шести компаний – «Moderna», «AstraZeneca», «Janssen Pharmaceutica NV», «Sanofi» и «GSK», «BioNTech» и «Pfizer», а также «CureVac».

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Получаемого в данное время количества вакцины недостаточно, чтобы до середины лета можно было привить от Covid-19 70% жителей Литвы, уверен глава Минздрава Арунас Дулькис.

«Чтобы привить такое количество людей до середины лета, как обсуждалось на Совете Европы, надо чтобы в Литву поступали не десятки, а сотни тысяч доз вакцины, а, например, в феврале нужен миллион доз, эти поставки должны быть стабильными и последовательными», – сказал в понедельник министр.

По его словам, поставки должны быть еженедельными – тогда можно обеспечить логистику, вакцинацию, ревакцинацию.

«Если кто-то спросит Литву, почему она в 2020 г. не делала прививки, то можно было бы ответить, что не было вакцины в достаточном количестве», – сказал Дулькис.
BNS, ru.delfi.lt
Категории: здоровье
Ключевые слова: вакцинация
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255
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добавлена сегодня, 31 января, 11:00

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