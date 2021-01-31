Запасайтесь коньками! 🔊 Воспроизвести Администрация Вильнюсского городского самоуправления подписала договор об услугах архитектурного проектирования ледовой арены на улице Йотвингю. Ледовая арена для литовской столицы будет спроектирована ЗАО «Projektų rengimo centras» и ЗАО «Tiksli forma», руководить проектом будет ЗАО «Vilniaus vystymo kompanija».



«Развитие спортивной инфраструктуры уже много лет является одним из приоритетов Вильнюса. В городе постоянно появляются большие или не очень большие спортивные сооружения, но ледовая арена будет поистине исключительным проектом. Уже некоторое время мы чувствовали, что в столице не хватает объектов для занятий зимними видами спорта. Новый современный ледовый дворец будет способствовать, в первую очередь, расширению возможностей неформального образования молодёжи и росту мастерства спортсменов, а в долгосрочной перспективе - популяризации хоккея, фигурного катания и кёрлинга», - сказал Валдас Бянкунскас, заместитель мэра Вильнюса. «Развитие спортивной инфраструктуры уже много лет является одним из приоритетов Вильнюса. В городе постоянно появляются большие или не очень большие спортивные сооружения, но ледовая арена будет поистине исключительным проектом. Уже некоторое время мы чувствовали, что в столице не хватает объектов для занятий зимними видами спорта. Новый современный ледовый дворец будет способствовать, в первую очередь, расширению возможностей неформального образования молодёжи и росту мастерства спортсменов, а в долгосрочной перспективе - популяризации хоккея, фигурного катания и кёрлинга», - сказал Валдас Бянкунскас, заместитель мэра Вильнюса. На арене, которую спроектируют в микрорайоне Науйининкай, разместятся две хоккейных площадки. Одна из них будет отдана под тренировки хоккеистов, другая будет приспособлена также ещё и для фигурного катания. Возле этой части планируется разместить зрительскую трибуну, чтобы здесь можно было бы не только тренироваться, но и организовывать соревнования.



На арене также будет площадка для кёрлинга, залы для разминки и для занятий хореографией фигуристов.



Под строительство ледовой арены в столице, на улице Йовингю, выделен участок площадью 39 тысяч кв. м. Помещение в здании под номером 1 будет располагать общей площадью около 9500 кв. м и способно одновременно вмещать около 100 спортсменов.



ЗАО «Projektų rengimo centras» и ЗАО «Tiksli forma», выигравшие тендер и действующие на основе совместной деятельности, должны будут подготовить технический проект строительства.



Компании также подготовят предусмотренные в рабочем проекте вопросы планировки, архитектуры, конструкций, интерьера, создадут информационную модель здания и должны будут получить разрешение на строительство.



Победители тендера обязались предоставить услуги в течение 270 рабочих дней с возможностью продления сроков максимум на 120 рабочих дней. Технический проект строительства должен быть завершён в 2022 году.



Проектировщики также будут контролировать выполнение строительных работ. Оказание этих услуг будет продолжаться до завершения стройки.



Общая стоимость подписанного контракта - 330 тысяч евро.



В сообщении пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления о будущей ледовой арене не указывается, международные соревнования какого уровня можно будет проводить на ней. Но можно предположить, что сборные Канады, США, России и другие гранды мирового хоккея вряд ли сыграют на ней. "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 — статья прочитана 186 раз Комментарии