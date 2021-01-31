Организаторы статистического исследования надеются на гражданскую сознательность населения 🔊 Воспроизвести



Потребности и технологический прогресс в наши дни вносят изменения и в традиции сбора статистических данных. Новое здесь не только то, что стартовавшая через десять лет после предшествовавшей Всеобщая перепись населения Литвы и его жилищных условий будет осуществляться на основе административных данных, – на этот раз в ходе этого значимого события будет проводиться и отдельное статистическое исследование национальной, языковой и религиозной принадлежности жителей страны.



Не основные, но важные



Как признаёт заведующая отделом статистики населения Департамента статистики Литвы Ванда Вайтекунене, несмотря на то, что статистическое исследование национальной, языковой и религиозной принадлежности жителей страны проводится впервые, его лишь условно можно назвать новшеством, поскольку такие тематические вопросы включались в анкеты и во время предыдущих переписей. Как признаёт заведующая отделом статистики населения Департамента статистики Литвы Ванда Вайтекунене, несмотря на то, что статистическое исследование национальной, языковой и религиозной принадлежности жителей страны проводится впервые, его лишь условно можно назвать новшеством, поскольку такие тематические вопросы включались в анкеты и во время предыдущих переписей.



Эти изменения, по её словам, продиктованы спецификой нынешней переписи. Правда, решение о проведении переписи населения без непосредственного контакта с людьми, на основании административных источников данных, было предопределено не пандемической ситуацией – к использованию прогрессивных методов готовились уже со времени предыдущей переписи населения в 2011 году.



«В этом году, поскольку перепись проводится на основании административных источников данных, качественные обязательные показатели мы сможем оперативно получить из различных административных источников: баз данных «Содры», Государственной налоговой инспекции, Реестра населения, Адресного реестра – всего будем использовать 19 источников», – перечисляет специалист.



А вот соответствующие этно­культурные показатели не фиксируются и не накапливаются в государственных реестрах или информационных системах. В.Вайтекунене отмечает, что часть жителей не указали свою национальность.



С 15 января до 17 февраля жителей приглашают подключиться по адресу: surasymas.stat.gov.lt и заполнить электронную анкету, в которой всего четыре вопроса. Удовлетворит широкие потребности



«Стремясь обеспечить соблюдение многолетних традиций переписи и преемственность сбора важных данных, а также удовлетворение запросов пользователей, мы решили дополнительно провести исследование, во время которого будет осуществляться сбор статистической информации о национальности, родном языке, владении иными языками, религиозной принадлежности жителей», – говорит представитель Статистического департамента Литвы.



По словам В.Вайтекунене, основными пользователями статистической информации, полученной по результатам этого опроса, являются не только религиозные, национальные общины и сообщества, представители науки, но и государственные и муниципальные институты, СМИ.



Исследование национальной, языковой и религиозной принадлежности населения будет проводиться в два этапа. Наиболее простой, быстрый и удобный способ принятия в нём участия – это представление данных по интернету. С 15 января до 17 февраля жителей приглашают подключиться по адресу: surasymas.stat.gov.lt и заполнить электронную анкету, в которой всего четыре вопроса.



На втором этапе будет проводиться опрос населения. Из числа не участвовавших в электронном опросе жителей страны с помощью математико-статистических методов выборочным путём будет отобрано 40 тысяч человек, которых планируется опросить в апреле и мае. Возможные способы проведения опроса будут использоваться в зависимости от пандемической ситуации.



Важен каждый участник



Как говорит В.Вайтекунене, обычно статистические исследования, инициируемые Департаментом статистики Литвы, осуществляются методом отбора для участия в них определённого количества людей, которых сначала об этом официально информируют, а затем опрашивают.



Специалисты создали условия для участия в исследовании каждого жителя страны и надеются на гражданский, сознательный подход общества.



«Представленные в анкете вопросы, особенно касающиеся национальности, вероисповедания, могут быть чувствительными для некоторых жителей, поэтому в ходе предыдущих переписей отвечать на них было необязательно. Но всё же мы очень надеемся на понимание и активность жителей – несомненно, чем большее количество людей примет участие в этом исследовании, тем более подробными и качественными будут его данные. Хочу также напомнить, что все представленные данные останутся конфиденциальными, в нашу базу данных они будут вноситься в обезличенном виде», – подчёркивает заведующая отделом статистики населения Департамента статистики Литвы В.Вайтекунене.



Результаты статистического исследования национальной, языковой и религиозной принадлежности жителей страны будут объединены со статистической информацией переписи и объявлены вместе с ней.



«Если всё пройдёт гладко, как планировалось, то предварительные данные мы сможем представить в конце этого года, в декабре», – прогнозирует специалист.



Анкеты переведены на английский, русский и польский языки. Их можно найти в разделе «Переписи населения и жилищного фонда» на сайте osp.stat.gov.lt - https://osp.stat.gov.lt/gyventoju-ir-bustu-surasymai1. «Согласно рекомендациям ООН, каждая страна в ходе переписи обязана собрать определённые основные данные. Но в силу национальных потребностей в переписной лист включались и вопросы для получения дополнительных данных. То есть сбор тех данных, которые на этот раз станут предметом специального исследования, осуществлялся и во время переписи населения и в 2001-м, и в 2011 годах», – поясняет В.Вайтекунене.Эти изменения, по её словам, продиктованы спецификой нынешней переписи. Правда, решение о проведении переписи населения без непосредственного контакта с людьми, на основании административных источников данных, было предопределено не пандемической ситуацией – к использованию прогрессивных методов готовились уже со времени предыдущей переписи населения в 2011 году.«В этом году, поскольку перепись проводится на основании административных источников данных, качественные обязательные показатели мы сможем оперативно получить из различных административных источников: баз данных «Содры», Государственной налоговой инспекции, Реестра населения, Адресного реестра – всего будем использовать 19 источников», – перечисляет специалист.А вот соответствующие этно­культурные показатели не фиксируются и не накапливаются в государственных реестрах или информационных системах. В.Вайтекунене отмечает, что часть жителей не указали свою национальность.«Стремясь обеспечить соблюдение многолетних традиций переписи и преемственность сбора важных данных, а также удовлетворение запросов пользователей, мы решили дополнительно провести исследование, во время которого будет осуществляться сбор статистической информации о национальности, родном языке, владении иными языками, религиозной принадлежности жителей», – говорит представитель Статистического департамента Литвы.По словам В.Вайтекунене, основными пользователями статистической информации, полученной по результатам этого опроса, являются не только религиозные, национальные общины и сообщества, представители науки, но и государственные и муниципальные институты, СМИ.Исследование национальной, языковой и религиозной принадлежности населения будет проводиться в два этапа. Наиболее простой, быстрый и удобный способ принятия в нём участия – это представление данных по интернету. С 15 января до 17 февраля жителей приглашают подключиться по адресу: surasymas.stat.gov.lt и заполнить электронную анкету, в которой всего четыре вопроса.На втором этапе будет проводиться опрос населения. Из числа не участвовавших в электронном опросе жителей страны с помощью математико-статистических методов выборочным путём будет отобрано 40 тысяч человек, которых планируется опросить в апреле и мае. Возможные способы проведения опроса будут использоваться в зависимости от пандемической ситуации.Как говорит В.Вайтекунене, обычно статистические исследования, инициируемые Департаментом статистики Литвы, осуществляются методом отбора для участия в них определённого количества людей, которых сначала об этом официально информируют, а затем опрашивают.Специалисты создали условия для участия в исследовании каждого жителя страны и надеются на гражданский, сознательный подход общества.«Представленные в анкете вопросы, особенно касающиеся национальности, вероисповедания, могут быть чувствительными для некоторых жителей, поэтому в ходе предыдущих переписей отвечать на них было необязательно. Но всё же мы очень надеемся на понимание и активность жителей – несомненно, чем большее количество людей примет участие в этом исследовании, тем более подробными и качественными будут его данные. Хочу также напомнить, что все представленные данные останутся конфиденциальными, в нашу базу данных они будут вноситься в обезличенном виде», – подчёркивает заведующая отделом статистики населения Департамента статистики Литвы В.Вайтекунене.Результаты статистического исследования национальной, языковой и религиозной принадлежности жителей страны будут объединены со статистической информацией переписи и объявлены вместе с ней.«Если всё пройдёт гладко, как планировалось, то предварительные данные мы сможем представить в конце этого года, в декабре», – прогнозирует специалист.Анкеты переведены на английский, русский и польский языки. Их можно найти в разделе «Переписи населения и жилищного фонда» на сайте osp.stat.gov.lt - https://osp.stat.gov.lt/gyventoju-ir-bustu-surasymai1. "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: перепись населения Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 — статья прочитана 194 раза Комментарии