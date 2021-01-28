КС приступит к рассмотрению жалобы Skinest об исключении из конкурсов в Литве 🔊 Воспроизвести



В четверг Конституционный суд (КС) приступит к рассмотрению жалобы эстонского предпринимателя Олега Осиновского и контролируемой им группы железнодорожных услуг Skinest Grupp, а также индивидуальной жалобы компании этой группы Skinest Rail – в нем заявители просят рассмотреть, не противоречит ли Конституции закон, согласно которому правительство в 2018 году не разрешило литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai подписать договор со Skinest Baltija.



Суд рассмотрит, не противоречит ли Конституции положение Закона о защите объектов, важных для нацбезопасности, согласно которому лицо может считаться не соответствующим интересам национальной безопасности лишь потому, что против него инициировано уголовное преследование, но не принято никакого решения суда. В четверг Конституционный суд (КС) приступит к рассмотрению жалобы эстонского предпринимателя Олега Осиновского и контролируемой им группы железнодорожных услуг Skinest Grupp, а также индивидуальной жалобы компании этой группы Skinest Rail – в нем заявители просят рассмотреть, не противоречит ли Конституции закон, согласно которому правительство в 2018 году не разрешило литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai подписать договор со Skinest Baltija.Суд рассмотрит, не противоречит ли Конституции положение Закона о защите объектов, важных для нацбезопасности, согласно которому лицо может считаться не соответствующим интересам национальной безопасности лишь потому, что против него инициировано уголовное преследование, но не принято никакого решения суда. Skinest заявляла, что это первая индивидуальная жалоба не из сферы уголовного права, рассматривать которую КС взялся год назад.



Из конкурсов Lietuvos gelezinkeliai группа Skinest фактически была исключена в 2018 году, когда правительственная комиссия и правительство не разрешили Lietuvos gelezinkeliai подписать договоры с предприятием. Кабмин тогда указал, что у владельца kinest Rail О. Осиновского есть повышающие риск или представляющие угрозу для нацбезопасности связи с ведомствами зарубежных стран или же с их физическими или юридическими лицами.



Группа Skinest обжаловала это в литовских судах, однако в прошлом год они окончательно признали, что действия правительства были законными.



Skinest в декабре прошлого года пожаловалась на Литву Еврокомиссии. По ее мнению литовские ведомства стремятся вытеснить компании группы Skinest Baltija и Vitras-S с рынка, а это нарушает основополагающие правовые нормы ЕС.



В августе 2018 года Skinest обжаловала в ЕК и действия литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai, поскольку последняя объявляла конкурсы своих дочерних компаний непублично, кроме того, Skinest подозревает возможную помощь государства этим компаниям. BNS Категории: в странах Балтии, чп и криминал, экономика Ключевые слова: суд, скандал, контракт, Skinest Baltija — статья прочитана 164 раза Комментарии