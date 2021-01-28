Agrokoncernas придется платить антидемпинговую пошлину – суд 🔊 Воспроизвести Рамунас Карбаускис, владелец Agrokoncernas



Вильнюсский окружной административный суд сообщил, что отклонил жалобу Agrokoncernas. Последний требовал от Департамента таможни аннулировать решение об уплате пошлины.



"Ответчик обоснованно констатировал, что импортируемый товар заявителя (удобрения) должны облагаться конечными антидемпинговыми пошлинами", – говорится в сообщении.



Таможня, проверившая электронную декларацию импорта, в 2018 году обязала компанию заплатить за импортированные удобрения 5482 евро финальной антидемпинговой пошлины, 1151 евро НДС, 39 евро пени и штраф в размере 663 евро. Принадлежащий председателю Союза аграриев и "зеленых" Литвы Рамунасу Карбаускису один из крупнейших аграрных холдингов Agrokoncernas должен будет заплатить за удобрения антидемпинговые пошлины в размере почти 5,5 тыс. евро, постановил суд.Вильнюсский окружной административный суд сообщил, что отклонил жалобу Agrokoncernas. Последний требовал от Департамента таможни аннулировать решение об уплате пошлины."Ответчик обоснованно констатировал, что импортируемый товар заявителя (удобрения) должны облагаться конечными антидемпинговыми пошлинами", – говорится в сообщении.Таможня, проверившая электронную декларацию импорта, в 2018 году обязала компанию заплатить за импортированные удобрения 5482 евро финальной антидемпинговой пошлины, 1151 евро НДС, 39 евро пени и штраф в размере 663 евро. Agrokoncernas утверждает, что импортируемые удобрения не должны облагаться пошлинами, поскольку они должны классифицироваться по иному коду, поскольку содержание нитрата аммония в них не превышает 80% массы продукта, что доказывается сертификатом качества, объяснениями производителя Dorogobuzh и лабораторными исследованиями.



По мнению суда, таможне не были представлены доказательства, которые бы подтвердили соответствие товара декларируемому коду.



Суд констатировал, что представленные документы и указанный в них код товара не предоставляют никакой обязывающий или обязательной информации для таможни. Кроме того, компания должна была обратиться в таможню для предоставления обязательной тарифной информации для выдачи решения, однако не воспользовалась этим.



Это решение в течение 30 дней может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы.



Таможня также насчитала Agrokoncernas более 2 млн евро антидемпинговых пошлин за импортируемые в Литву удобрения из России, холдинг подал на это жалобу в Комиссию налоговых споров. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: суд, пошлины, Agrokoncernas, Карбаускас География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии