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Полвека и вся жизнь
Многие читатели «Обзора» после прочтения этого номера газеты наверняка зададутся вопросом: а почему в нём, да и вообще в январских номерах нет полюбившейся ежемесячной рубрики «Полвека назад»?
Инициатор данного исторического цикла Яков ПРОХОРОВ не стал ждать таких вопросов и дал следующее пояснение:
- Сейчас, как всем известно, большинство общественных мест закрыто из-за карантина, поэтому нет возможности продолжать изучение в Республиканской библиотеке имени М.Мажвидаса номеров ведущих газет Литвы, выходивших полвека назад. Но как только ограничения будут сняты, я обязательно продолжу рассказ о том, чем же жила Литва пятьдесят лет назад.
Инф. «Обзора»
Категории: история
Ключевые слова: Литва, Советская Литва, полвека назад
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255
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