Полвека и вся жизнь 🔊 Воспроизвести Фото из архива Виктора Жарносекова, Вильнюс











Многие читатели «Обзора» после прочтения этого номера газеты наверняка зададутся вопросом: а почему в нём, да и вообще в январских номерах нет полюбившейся ежемесячной рубрики «Полвека назад»?



Инициатор данного исторического цикла Яков ПРОХОРОВ не стал ждать таких вопросов и дал следующее пояснение:



- Сейчас, как всем известно, большинство общественных мест закрыто из-за карантина, поэтому нет возможности продолжать изучение в Республиканской библиотеке имени М.Мажвидаса номеров ведущих газет Литвы, выходивших полвека назад. Но как только ограничения будут сняты, я обязательно продолжу рассказ о том, чем же жила Литва пятьдесят лет назад. Инициатор данного исторического цикла Яков ПРОХОРОВ не стал ждать таких вопросов и дал следующее пояснение:- Сейчас, как всем известно, большинство общественных мест закрыто из-за карантина, поэтому нет возможности продолжать изучение в Республиканской библиотеке имени М.Мажвидаса номеров ведущих газет Литвы, выходивших полвека назад. Но как только ограничения будут сняты, я обязательно продолжу рассказ о том, чем же жила Литва пятьдесят лет назад. Инф. «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Литва, Советская Литва, полвека назад Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 — статья прочитана 150 раз Комментарии