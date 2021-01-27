Владимир Чуприков: свыше 240 ярких ролей в кино! 🔊 Воспроизвести Далеко не у каждого любителя кино на слуху фамилия этого актера - Владимир Чуприков. А ведь он очень активно снимался - исполнил свыше 240 (!) ролей.



Любопытно взглянуть на фильмографию этого актера, которая начиналась в 1984 году дебютом в эпизоде исторического фильма «Михайло Ломоносов» и продолжалась без перерыва практически до 2020 года. И если в 1984 году он снялся в двух фильмах, то, начиная с 2003 года, в год выходило уже по 5, 6, а то и 10 фильмов. Только в 2020 году появилось 22 фильма с его участием!



Заметными стали его работы в картинах «Счастливы вместе» (Илья Николаевич), «Офицеры» (Пал Петрович), «Трюкачи» (Зюзя), «Золото скифов» (Пилипенко), «Стройбатя» (Сан Саныч), «Дворик» (Геннадий), «Лесник» (Дмитрий Каплунов), «Молодёжка» (Аркадий, отец Петровского), «Красивая жизнь» (Степаныч), «Другой майор Соколов» (Сергей Иванович Угрюмов), «Гостиница "Россия"» (Михеев), «Жёлтый глаз тигра» (Марек Кмешинский), «Хор» (Василий Иванович Кулаков), в сериалах "Дом образцового содержания" , "Чёрная кошка", «Возвращение Мухтара», «Молодежка» и «Папины дочки» и других. И пусть не все роли главные, но и эпизодические - яркие и запоминающиеся. Любопытно взглянуть на фильмографию этого актера, которая начиналась в 1984 году дебютом в эпизоде исторического фильма «Михайло Ломоносов» и продолжалась без перерыва практически до 2020 года. И если в 1984 году он снялся в двух фильмах, то, начиная с 2003 года, в год выходило уже по 5, 6, а то и 10 фильмов. Только в 2020 году появилось 22 фильма с его участием!Заметными стали его работы в картинах «Счастливы вместе» (Илья Николаевич), «Офицеры» (Пал Петрович), «Трюкачи» (Зюзя), «Золото скифов» (Пилипенко), «Стройбатя» (Сан Саныч), «Дворик» (Геннадий), «Лесник» (Дмитрий Каплунов), «Молодёжка» (Аркадий, отец Петровского), «Красивая жизнь» (Степаныч), «Другой майор Соколов» (Сергей Иванович Угрюмов), «Гостиница "Россия"» (Михеев), «Жёлтый глаз тигра» (Марек Кмешинский), «Хор» (Василий Иванович Кулаков), в сериалах "Дом образцового содержания" , "Чёрная кошка", «Возвращение Мухтара», «Молодежка» и «Папины дочки» и других. И пусть не все роли главные, но и эпизодические - яркие и запоминающиеся.



Что еще мы знаем об этом удивительном актере?



Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, преподаватель ВГИК Владимир Олегович Чуприков родился 24 июля 1964 года в Москве. Мать - Раиса Григорьевна Конюхова (1941-2012), советская и российская актриса театра и кино. Младшая сестра - Галина Олеговна Блинова (1970 г.р.), врач. Вырос в Москве, учился в школах на Арбате и в Перово.







Но прежде, чем Владимир Олегович стал серьезным актером, он работал лесорубом на Севере, фермером в Калужской области, радиометристом в геологической партии, парикмахером, установщиком стальных дверей, риэлтером, часовщиком, дворником!!!



Уже в 1983-2000 годах играл в РАМТе (ЦДТ, Центральный детский театр), хотя только в 1988 году окончил Студию при Центральном Детском театре РАМТ (художественный руководитель студии и курса ГИТИС Алексей Владимирович Бородин).



Затем учился в Театральном институте им. Бориса Щукина, на режиссёрском факультете (художественный руководитель курса Михаил Борисович Борисов).



Сотрудничал с Театром АзБуки. Для тех, кто не знает: Театр АзБуки, как любой театр начинается с вешалки. «Театр Азбуки» – это маленький аудиотеатр, предназначенный исключительно для друзей, тех самых, кто любит (порой и вынужденно) слушать книги.



Чуприков играл в ТИ им. Б. Щукина в дипломных спектаклях курса М.Б. Борисова, играл в Первой Вахтанговской студии – Театре «Турандот». с 2016 года он работал с театром «Шалом», с 2017 года — с Театром на Перовской. Чуприков награжден специальным призом жюри на фестивале «Московская обочина» (2013) за лучший дуэт в спектакле «Икотка» .



Владимир Чуприков был женат на Наталье, которая посвятила себя семье. У них шестеро детей. четверо внуков.



Вот такая яркая, насыщенная, но короткая жизнь талантливого человека.



Владимир Чуприков скончался 19 сентября 2020 года на своей даче в Ивановской области. Ему было всего лишь 56. Просто остановилось сердце. В этот же день ушел из жизни и преподаватель Чуприкова в Щукинском институте Михаил Борисов. Благодаря внешнему сходству, он часто играл в кино Никиту Сергеевича Хрущёва - 9 фильмов, то есть больше, чем у остальных актёров: «Сталин.Live», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Дом образцового содержания», «Берия. Проигрыш», «Гагарин. Первый в космосе», «Красная королева», «Чёрная кошка», «Оптимисты», «Железная кора» и другие.Что еще мы знаем об этом удивительном актере?Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, преподаватель ВГИК Владимир Олегович Чуприков родился 24 июля 1964 года в Москве. Мать - Раиса Григорьевна Конюхова (1941-2012), советская и российская актриса театра и кино. Младшая сестра - Галина Олеговна Блинова (1970 г.р.), врач. Вырос в Москве, учился в школах на Арбате и в Перово.Чуприков награжден Знаком ВВ МВД России «За отличие в службе» II степени и Знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС». Наверно не случайно он особенно часто играл сотрудников полиции.Но прежде, чем Владимир Олегович стал серьезным актером, он работал лесорубом на Севере, фермером в Калужской области, радиометристом в геологической партии, парикмахером, установщиком стальных дверей, риэлтером, часовщиком, дворником!!!Уже в 1983-2000 годах играл в РАМТе (ЦДТ, Центральный детский театр), хотя только в 1988 году окончил Студию при Центральном Детском театре РАМТ (художественный руководитель студии и курса ГИТИС Алексей Владимирович Бородин).Затем учился в Театральном институте им. Бориса Щукина, на режиссёрском факультете (художественный руководитель курса Михаил Борисович Борисов).Сотрудничал с Театром АзБуки. Для тех, кто не знает: Театр АзБуки, как любой театр начинается с вешалки. «Театр Азбуки» – это маленький аудиотеатр, предназначенный исключительно для друзей, тех самых, кто любит (порой и вынужденно) слушать книги.Чуприков играл в ТИ им. Б. Щукина в дипломных спектаклях курса М.Б. Борисова, играл в Первой Вахтанговской студии – Театре «Турандот». с 2016 года он работал с театром «Шалом», с 2017 года — с Театром на Перовской. Чуприков награжден специальным призом жюри на фестивале «Московская обочина» (2013) за лучший дуэт в спектакле «Икотка» .Владимир Чуприков был женат на Наталье, которая посвятила себя семье. У них шестеро детей. четверо внуков.Вот такая яркая, насыщенная, но короткая жизнь талантливого человека.Владимир Чуприков скончался 19 сентября 2020 года на своей даче в Ивановской области. Ему было всего лишь 56. Просто остановилось сердце. В этот же день ушел из жизни и преподаватель Чуприкова в Щукинском институте Михаил Борисов. Инф. «Обзора» Категории: кино Ключевые слова: Владимир Чуприков — статья прочитана 129 раз Комментарии