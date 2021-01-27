ЧП в Каунасе: рухнула конструкция строящегося моста, есть погибшие 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В среду после обеда в Каунасе упала конструкция строящегося моста Клебонишкё, были ранены пять рабочих, один погиб.



Представитель по связям с общественностью Департамента противопожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сообщила BNS, что при проведении работ на строительной площадке упали подпорки и обвалились металлические конструкции.



Прибывшие пожарники сняли часть людей с конструкций и освободили зажатых людей.



По последним данным, один человек, придавленный металлоконструкцией погиб, двое получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.



Этот мост является частью автомагистрали A1.



На месте происшествия работают специальные службы. В среду после обеда в Каунасе упала конструкция строящегося моста Клебонишкё, были ранены пять рабочих, один погиб.Представитель по связям с общественностью Департамента противопожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сообщила BNS, что при проведении работ на строительной площадке упали подпорки и обвалились металлические конструкции.Прибывшие пожарники сняли часть людей с конструкций и освободили зажатых людей.По последним данным, один человек, придавленный металлоконструкцией погиб, двое получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.Этот мост является частью автомагистрали A1.На месте происшествия работают специальные службы. инф."Обзор" BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: строительство, мост, погибшие География: Литва, Каунас — статья прочитана 98 раз Комментарии