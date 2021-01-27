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ЧП в Каунасе: рухнула конструкция строящегося моста, есть погибшие
В среду после обеда в Каунасе упала конструкция строящегося моста Клебонишкё, были ранены пять рабочих, один погиб.
Представитель по связям с общественностью Департамента противопожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сообщила BNS, что при проведении работ на строительной площадке упали подпорки и обвалились металлические конструкции.
Прибывшие пожарники сняли часть людей с конструкций и освободили зажатых людей.
По последним данным, один человек, придавленный металлоконструкцией погиб, двое получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.
Этот мост является частью автомагистрали A1.
На месте происшествия работают специальные службы.
инф."Обзор" BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: строительство, мост, погибшие
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