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ЧП в Каунасе: рухнула конструкция строящегося моста, есть погибшие

фото: delfi.lt


В среду после обеда в Каунасе упала конструкция строящегося моста Клебонишкё, были ранены пять рабочих, один погиб.

Представитель по связям с общественностью Департамента противопожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сообщила BNS, что при проведении работ на строительной площадке упали подпорки и обвалились металлические конструкции.

Прибывшие пожарники сняли часть людей с конструкций и освободили зажатых людей.

По последним данным, один человек, придавленный металлоконструкцией погиб, двое получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.

Этот мост является частью автомагистрали A1.

На месте происшествия работают специальные службы.
инф."Обзор" BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: строительство, мост, погибшие
География: Литва, Каунас
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добавлена сегодня, 27 января, 16:45

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