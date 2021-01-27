Премьер Литвы: к лету возможно вакцинировать 70% населения, лишь нужны прививки 🔊 Воспроизвести



К середине лета возможно вакцинировать две третьих населения Литвы от COVID-19, если прививать в день по нескольку тысяч человек, однако для этого требуется своевременная поставка прививок, сказала литовский премьер Ингрида Шимоните.



"Если у нас будет количество вакцин для двух третей населения Литвы, то это реально, конечно. Но будут ли у нас вакцины на две трети населения Литвы, конечно, не 30 июня, а в течение всего последовательного периода, этого пока не могу подтвердить, по имеющимся у меня данным", – сказала И. Шимоните.



Невзирая на перебои с поставками вакцин, президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что привить 70% населения, то есть 2 млн жителей страны до середины лета возможно. Однако для этого, по его словам, Литва во втором квартале должна быть готова вакцинировать по 34–35 тыс. человек в день. К середине лета возможно вакцинировать две третьих населения Литвы от COVID-19, если прививать в день по нескольку тысяч человек, однако для этого требуется своевременная поставка прививок, сказала литовский премьер Ингрида Шимоните."Если у нас будет количество вакцин для двух третей населения Литвы, то это реально, конечно. Но будут ли у нас вакцины на две трети населения Литвы, конечно, не 30 июня, а в течение всего последовательного периода, этого пока не могу подтвердить, по имеющимся у меня данным", – сказала И. Шимоните.Невзирая на перебои с поставками вакцин, президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что привить 70% населения, то есть 2 млн жителей страны до середины лета возможно. Однако для этого, по его словам, Литва во втором квартале должна быть готова вакцинировать по 34–35 тыс. человек в день. И. Шимоните заверяет, что если вакцины от коронавируса будут запаздывать, то для реализации плана придется прививать "по 100 или 200 тыс. человек в сутки, очевидно, что таких ресурсов в нас нет, и мы не могли бы их мобилизовать".



"Но если будет достаточное количество вакцин уже сейчас, то точно, по плану, который готовит Министерство здравоохранения, которое им обладает, и которой обсуждается с самоуправлениями, не будет большой проблемы прививать такого количества людей в день", – сказала глава правительства.



На минувшей неделе AstraZeneca сообщила, что поставит странам ЕС в первом квартале меньше вакцин, чем планировалось. В пятницу компания информировала Литву, что поставит лишь 20% запланированных доз, однако, по словам представителей Литвы, позднее скорректировала свои планы и повысила количество доз на февраль. Эта вакцина еще не утверждена для использования в ЕС, решение ожидается на этой неделе.



Компания „Pfizer, которая начала поставлять вакцины в Европу несколько ранее, заявила, что в ближайшие недели темпы поставки вакцин замедлятся по причине работ, которые необходимо провести на основном предприятии в Бельгии.



Ведомства Литвы не указывают точно цифры, о которых идет речь. В конце декабря, по данным Министерства здравоохранения, Литва заказала как у AstraZeneca, так и у Pfizer по 1,86 млн доз вакцин, включая и дополнительные закупки у Pfizer.



В Литве в данный момент идет вакцинация прививками BioNTech/Pfizer и Moderna. BNS Категории: здоровье, общество Ключевые слова: премьер, вакцина, очередь, вакцинация География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии