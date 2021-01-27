Кабмин Литвы продлил карантин и ограничения на передвижение до марта 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В среду правительство Литвы продлило карантин и ограничения на передвижения между самоуправлениями до марта.



"Я бы тогда предложила на этом этапе принять такое решение, которое по сути лишь переносит или продолжает, точнее говоря, дату действующего сейчас порядка, но, конечно, с мыслью о том, что мы вернемся к рассмотрению этих вопросов еженедельно, а может иногда и не один раз в неделю", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.



По предложению Министерства здравоохранения Литвы правительство продлило карантин и ограничения передвижения между самоуправлениями до конца февраля (до полуночи 28 февраля). До этой же даты продлены ограничения на передвижение между самоуправлениями за исключением поездок в самоуправление места жительства, в другое самоуправление из-за смерти близких родственников, на работу, а также в места международных поездок и из них. В среду правительство Литвы продлило карантин и ограничения на передвижения между самоуправлениями до марта."Я бы тогда предложила на этом этапе принять такое решение, которое по сути лишь переносит или продолжает, точнее говоря, дату действующего сейчас порядка, но, конечно, с мыслью о том, что мы вернемся к рассмотрению этих вопросов еженедельно, а может иногда и не один раз в неделю", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.По предложению Министерства здравоохранения Литвы правительство продлило карантин и ограничения передвижения между самоуправлениями до конца февраля (до полуночи 28 февраля). До этой же даты продлены ограничения на передвижение между самоуправлениями за исключением поездок в самоуправление места жительства, в другое самоуправление из-за смерти близких родственников, на работу, а также в места международных поездок и из них. По словам премьера, на совещании, которое состоится в пятницу, после заседания Госкомиссии по экстремальным ситуациям, состоявшемся в понедельник, будут обсуждаться новые данные и динамика.



"Тогда посмотрим, сможем ли мы в среду вернуться к каким-то более четким датам и более конкретным решениям. Пока, очевидно, это что то, что мы должны сделать, чтобы была юридическая ясность", – сказала И. Шимоните.



Предложение продлить карантин Минздрав аргументировал тем, что с введением жесткого карантина заболеваемость COVID-19 снизилась, но все еще остается высокой.



"Количество случаев в Литве сокращается, но темпы сокращения, по сравнению с прежними неделями, замедлились", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.



По его словам, это не означает, что меры себя не оправдывают: удалось стабилизировать ситуацию в больницах.



"Уже начата стратегия обновления стационарных услуг", – отметил он.



Смертность также остается высокой, хотя есть тенденция к ее снижению.



По данным министерства, сейчас иммунитет к COVID-19 есть примерно у 7% населения Литвы: у привитых хотя бы первой дозой вакцины (около 2%) или у переболевших коронавирусом в последние полгода (около 5%).



В понедельник после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям, отмечалось, что послабления в карантинном режиме можно ожидать с середины февраля, если сократится количество заражений COVID-19.



Карантин введен в Литве 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим ужесточен и продлен до 31 января.



В данный момент в стране запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, ограничено передвижение людей между самоуправлениями и собрания. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии