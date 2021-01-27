На модернизацию госграницы нужно еще 42 млн евро – вице-министр 🔊 Воспроизвести



В настоящее время при помощи современных технологий осуществляется наблюдение за 61% литовской части внешней границы Евросоюза (ЕС), а для завершения процесса модернизации нужно еще 42 млн евро, говорит вице-министр внутренних дел Виталиюс Дмитриевас.



При помощи современных технологий контролируется 100% морской границы (119,65 км), 100% внешней границы с Россией и 38,62% внешней границы с Беларусью, сообщило МВД.



"Необходимо выделить на это финансирование, так как это не только безопасность страны, но одновременно и действенный инструмент в борьбе с контрабандой. Чтобы обновить системы наблюдения на границе га 100%, нужно еще 42 млн евро", - сказал В. Дмитриевас на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне в среду.



Как сообщает МВД, в 2014–2020 годах на обновление систем пограничного наблюдения было выделено 47,84 млн евро, из них 32,3% были средства ЕС, 67,7% – бюджетные средства.



По словам вице-министра, одним из источников финансирования на следующем этапе модернизации внешней границы будут средства ЕС, поданы заявки, а весной можно будет говорить о конкретной финансовой доле.



Около 60% всей госграницы Литвы - это внешняя граница ЕС. В настоящее время при помощи современных технологий осуществляется наблюдение за 61% литовской части внешней границы Евросоюза (ЕС), а для завершения процесса модернизации нужно еще 42 млн евро, говорит вице-министр внутренних дел Виталиюс Дмитриевас.При помощи современных технологий контролируется 100% морской границы (119,65 км), 100% внешней границы с Россией и 38,62% внешней границы с Беларусью, сообщило МВД."Необходимо выделить на это финансирование, так как это не только безопасность страны, но одновременно и действенный инструмент в борьбе с контрабандой. Чтобы обновить системы наблюдения на границе га 100%, нужно еще 42 млн евро", - сказал В. Дмитриевас на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне в среду.Как сообщает МВД, в 2014–2020 годах на обновление систем пограничного наблюдения было выделено 47,84 млн евро, из них 32,3% были средства ЕС, 67,7% – бюджетные средства.По словам вице-министра, одним из источников финансирования на следующем этапе модернизации внешней границы будут средства ЕС, поданы заявки, а весной можно будет говорить о конкретной финансовой доле.Около 60% всей госграницы Литвы - это внешняя граница ЕС. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: модернизация, Беларусь, финансирование, граница, наблюдение, камеры География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии