Правительство РФ поручило Минтрансу подписать с Минском соглашение о перевалке грузов 🔊 Воспроизвести Источник изображения: izotop.ru



Российское правительство поручило Министерству транспорта подписать с Минском соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах РФ. Соответствующее распоряжение Кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает



«Поручить Минтрансу России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.



Проект соглашения подразумевает объемы в 9,836 млн тонн в 2021–2023 годах.



Накануне премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Минск и Москва намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских грузов через российские порты. Российское правительство поручило Министерству транспорта подписать с Минском соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах РФ. Соответствующее распоряжение Кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает РУБАЛТИК «Поручить Минтрансу России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.Проект соглашения подразумевает объемы в 9,836 млн тонн в 2021–2023 годах.Накануне премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Минск и Москва намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских грузов через российские порты. rubaltic.ru Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Россия, граница, транзит, грузоперевозки География: Белоруссия — статья прочитана 707 раз Комментарии