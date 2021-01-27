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Правительство РФ поручило Минтрансу подписать с Минском соглашение о перевалке грузов
Российское правительство поручило Министерству транспорта подписать с Минском соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах РФ. Соответствующее распоряжение Кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает РУБАЛТИК.
«Поручить Минтрансу России провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.
Проект соглашения подразумевает объемы в 9,836 млн тонн в 2021–2023 годах.
Накануне премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Минск и Москва намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских грузов через российские порты.
rubaltic.ru
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Россия, граница, транзит, грузоперевозки
География: Белоруссия
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