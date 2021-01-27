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Минздрав Литвы предлагает продлить карантин и ограничения передвижения до 28 февраля
Министерство здравоохранения Литвы предлагает правительству продлить карантин и ограничения передвижения между самоуправлениями до конца февраля (до полуночи 28 февраля).
До этой же даты предлагается продлить ограничения передвижения между самоуправлениями за исключением поездок в самоуправление места жительства, в другое самоуправление из-за смерти близких родственников, на работу, а также в места международных поездок и из них.
Как утверждает Минздрав, с введением жесткого карантина заболеваемость COVID-19 снизилась, но все еще остается высокой.
Смертность также остается высокой, хотя есть тенденция к ее снижению.
По данным министерства, сейчас иммунитет к COVID-19 есть примерно у 7% населения Литвы: у привитых хотя бы первой дозой вакцины (около 2%) или у переболевших коронавирусом в последние полгода (около 5%).
Карантин введен в Литве 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим ужесточен и продлен до 31 января.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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