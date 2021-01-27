Минздрав Литвы предлагает продлить карантин и ограничения передвижения до 28 февраля 🔊 Воспроизвести



Министерство здравоохранения Литвы предлагает правительству продлить карантин и ограничения передвижения между самоуправлениями до конца февраля (до полуночи 28 февраля).



До этой же даты предлагается продлить ограничения передвижения между самоуправлениями за исключением поездок в самоуправление места жительства, в другое самоуправление из-за смерти близких родственников, на работу, а также в места международных поездок и из них.



Как утверждает Минздрав, с введением жесткого карантина заболеваемость COVID-19 снизилась, но все еще остается высокой.



Смертность также остается высокой, хотя есть тенденция к ее снижению.



По данным министерства, сейчас иммунитет к COVID-19 есть примерно у 7% населения Литвы: у привитых хотя бы первой дозой вакцины (около 2%) или у переболевших коронавирусом в последние полгода (около 5%).



Карантин введен в Литве 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим ужесточен и продлен до 31 января. Министерство здравоохранения Литвы предлагает правительству продлить карантин и ограничения передвижения между самоуправлениями до конца февраля (до полуночи 28 февраля).До этой же даты предлагается продлить ограничения передвижения между самоуправлениями за исключением поездок в самоуправление места жительства, в другое самоуправление из-за смерти близких родственников, на работу, а также в места международных поездок и из них.Как утверждает Минздрав, с введением жесткого карантина заболеваемость COVID-19 снизилась, но все еще остается высокой.Смертность также остается высокой, хотя есть тенденция к ее снижению.По данным министерства, сейчас иммунитет к COVID-19 есть примерно у 7% населения Литвы: у привитых хотя бы первой дозой вакцины (около 2%) или у переболевших коронавирусом в последние полгода (около 5%).Карантин введен в Литве 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим ужесточен и продлен до 31 января. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии