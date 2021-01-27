Р. Шимашюс предложит присвоить В. Ландсбергису звание почетного гражданина Вильнюса 🔊 Воспроизвести



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что предложит присвоить звание почетного гражданина Вильнюса первому фактическому руководителю Литвы Витаутасу Ландсбергису.



"Без усилий и смелости этого человека тридцать лет назад Вильнюс и Литва сегодня были бы другими, если бы вообще были", - пишет мэр в среду в своем фейсбуке.



Он считает, что присвоение бывшему председателю Верховного Совета - Восстановительного Сейма звания почетного гражданина Вильнюса можно приурочить к тридцатилетию январских событий, которое отмечалось в этом году.



"Сомневаюсь, возникают ли у кого-нибудь вопросы, чем В. Ландсбергис заслужил такую оценку", - полагает Р. Шимашюс.



По его словам, его предложение будет внесено в городской совет до февраля.



Когда В. Ландсбергис был председателем Верховного Совета Литвы, 11 марта 1990 года была провозглашена восстановленная независимость Литвы. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил, что предложит присвоить звание почетного гражданина Вильнюса первому фактическому руководителю Литвы Витаутасу Ландсбергису."Без усилий и смелости этого человека тридцать лет назад Вильнюс и Литва сегодня были бы другими, если бы вообще были", - пишет мэр в среду в своем фейсбуке.Он считает, что присвоение бывшему председателю Верховного Совета - Восстановительного Сейма звания почетного гражданина Вильнюса можно приурочить к тридцатилетию январских событий, которое отмечалось в этом году."Сомневаюсь, возникают ли у кого-нибудь вопросы, чем В. Ландсбергис заслужил такую оценку", - полагает Р. Шимашюс.По его словам, его предложение будет внесено в городской совет до февраля.Когда В. Ландсбергис был председателем Верховного Совета Литвы, 11 марта 1990 года была провозглашена восстановленная независимость Литвы. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: Ландсбергис, мэр, звание География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 493 раза Комментарии