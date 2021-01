Минтранс Литвы хочет ускорить прокладку Via Baltica 🔊 Воспроизвести



Прокладка международной автомагистрали Via Baltica в Литве должна быть завершена в конце 2025 года, однако с условием, что работы не будут пробуксовывать, говорит министр транспорта и коммуникаций.



И все же Марюс Скуодис говорит, что дата 2025 год его не устраивает, и он намерен искать способы ускорить работы.



Он говорил об этом в среду на заседании парламентского Комитета по экономике.



По словам министра, до конца 2024 года, когда истечет срок полномочий этого правительства, намечается проложить примерно половину отрезка магистрали от границы с Польшей до Мариямполе, между тем Польша планирует проложить свою часть магистрали в 2022-2023 году.



"Смотрим, возможно ли что-то ускорить. Мы работаем с процедурами получения земли, идут работы по подготовке технического проекта", - добавил М. Скуодис.



Дирекция автодорог говорит, что на реализацию проекта понадобится около 300 млн евро.



Четырехполосная Via Baltica соединит Таллин, Ригу, Каунас и Варшаву.



Общая протяжённость Via Baltica в Литве составляет 274 километра, проекту присвоен статус особой государственной важности. Прокладка международной автомагистрали Via Baltica в Литве должна быть завершена в конце 2025 года, однако с условием, что работы не будут пробуксовывать, говорит министр транспорта и коммуникаций.И все же Марюс Скуодис говорит, что дата 2025 год его не устраивает, и он намерен искать способы ускорить работы.Он говорил об этом в среду на заседании парламентского Комитета по экономике.По словам министра, до конца 2024 года, когда истечет срок полномочий этого правительства, намечается проложить примерно половину отрезка магистрали от границы с Польшей до Мариямполе, между тем Польша планирует проложить свою часть магистрали в 2022-2023 году."Смотрим, возможно ли что-то ускорить. Мы работаем с процедурами получения земли, идут работы по подготовке технического проекта", - добавил М. Скуодис.Дирекция автодорог говорит, что на реализацию проекта понадобится около 300 млн евро.Четырехполосная Via Baltica соединит Таллин, Ригу, Каунас и Варшаву.Общая протяжённость Via Baltica в Литве составляет 274 километра, проекту присвоен статус особой государственной важности. BNS Категории: авто, экономика Ключевые слова: финансирование, дорога, Via Baltica, минтранс География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии