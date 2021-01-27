На конкурс подрядчика поверхностного могильника ИАЭС поступило три предложения 🔊 Воспроизвести



На конкурс подрядчика на строительство поверхностного могильника радиоактивных отходов находящейся в процессе закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) получено три предложения, информировала BNS ИАЭС.



По словам менеджера ИАЭС по коммуникации Наталии Сурвилы-Глебовой, сейчас дается оценка предложениям. Победителя должна будет утвердить правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических предприятий.



Конкурс на строительство могильника важен в плане национальной безопасности. Будущего подрядчика должно будет утвердить правительство. Это делается с целью избежать ситуации, подобной той, когда дорогостоящие проекты закрытия ИАЭС выиграла германская компания Nukem, ставшая впоследствии предприятием, подконтрольным компании "Атомстройэкспорт" российского гиганта по строительству в области атомной энергетики "Росатом".



Предварительная стоимость проекта составит более 70 млн евро, отходы будут храниться в нем 300 лет.



Могильник для радиоактивных отходов низкой и средней активности будет представлять собой три железобетонных модуля подвального типа, которые смогут вместить до 100 тыс. кубометров бетонных контейнеров с отходами.



Отходы в могильник будут загружаться на протяжении всего времени закрытия ИАЭС, до 2038 года. На конкурс подрядчика на строительство поверхностного могильника радиоактивных отходов находящейся в процессе закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) получено три предложения, информировала BNS ИАЭС.По словам менеджера ИАЭС по коммуникации Наталии Сурвилы-Глебовой, сейчас дается оценка предложениям. Победителя должна будет утвердить правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических предприятий.Конкурс на строительство могильника важен в плане национальной безопасности. Будущего подрядчика должно будет утвердить правительство. Это делается с целью избежать ситуации, подобной той, когда дорогостоящие проекты закрытия ИАЭС выиграла германская компания Nukem, ставшая впоследствии предприятием, подконтрольным компании "Атомстройэкспорт" российского гиганта по строительству в области атомной энергетики "Росатом".Предварительная стоимость проекта составит более 70 млн евро, отходы будут храниться в нем 300 лет.Могильник для радиоактивных отходов низкой и средней активности будет представлять собой три железобетонных модуля подвального типа, которые смогут вместить до 100 тыс. кубометров бетонных контейнеров с отходами.Отходы в могильник будут загружаться на протяжении всего времени закрытия ИАЭС, до 2038 года. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: конкурс, финансирование, ИАЭС, минэнерго, могильник География: Литва, Висагинас — статья прочитана 141 раз Комментарии