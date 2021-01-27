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На конкурс подрядчика поверхностного могильника ИАЭС поступило три предложения



На конкурс подрядчика на строительство поверхностного могильника радиоактивных отходов находящейся в процессе закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) получено три предложения, информировала BNS ИАЭС.

По словам менеджера ИАЭС по коммуникации Наталии Сурвилы-Глебовой, сейчас дается оценка предложениям. Победителя должна будет утвердить правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических предприятий.

Конкурс на строительство могильника важен в плане национальной безопасности. Будущего подрядчика должно будет утвердить правительство. Это делается с целью избежать ситуации, подобной той, когда дорогостоящие проекты закрытия ИАЭС выиграла германская компания Nukem, ставшая впоследствии предприятием, подконтрольным компании "Атомстройэкспорт" российского гиганта по строительству в области атомной энергетики "Росатом".

Предварительная стоимость проекта составит более 70 млн евро, отходы будут храниться в нем 300 лет.

Могильник для радиоактивных отходов низкой и средней активности будет представлять собой три железобетонных модуля подвального типа, которые смогут вместить до 100 тыс. кубометров бетонных контейнеров с отходами.

Отходы в могильник будут загружаться на протяжении всего времени закрытия ИАЭС, до 2038 года.
BNS
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: конкурс, финансирование, ИАЭС, минэнерго, могильник
География: Литва, Висагинас
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добавлена сегодня, 27 января, 15:30

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