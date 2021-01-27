Пожарные-спасатели Литвы борются с упавшими под тяжестью снега деревьями 🔊 Воспроизвести



За сутки пожарным 331 раз пришлось устранять упавшие под тяжестью снега деревья и другие последствия непогоды, информировали BNS представители Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС).



По информации Координационного центра ситуаций ДПОС, за последние сутки больше всего вызовов было в Вильнюсе (102) и Каунасе (83). Обычно это были вызовы из-за поваленных деревьев на проезжей части.



Одно дерево упало на мужчину в вильнюсском парке Вингис, его освободили из-под дерева еще до приезда пожарных. Мужчина госпитализирован. За сутки пожарным 331 раз пришлось устранять упавшие под тяжестью снега деревья и другие последствия непогоды, информировали BNS представители Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС).По информации Координационного центра ситуаций ДПОС, за последние сутки больше всего вызовов было в Вильнюсе (102) и Каунасе (83). Обычно это были вызовы из-за поваленных деревьев на проезжей части.Одно дерево упало на мужчину в вильнюсском парке Вингис, его освободили из-под дерева еще до приезда пожарных. Мужчина госпитализирован. инф."Обзор" BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: электричество, пожарные, аварии, снегопад, деревья География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии