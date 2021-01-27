Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в январе был минус 1 и по сравнению с декабрем прошлого года повысился на 2 проц. пункта, сообщил Департамент статистики Литвы.



ППД в городе и на селе отличался на 2 проц. пункта: в городе он был 0, на селе - минус 2. По сравнению с прошлым месяцем, в горде ППД повысился на 3 проц. пункта, на селе - на 2 проц. пункта.



За год (в январе по сравнению с январем 2020 года) ППД снизился на 4 проц. пункта.



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Один из крупнейших в Литве коммерческих банков - банк SEB в прошлом году получил 93,3 млн евро чистой прибыли до аудита - на 20,7% меньше, чем в 2019 году (117,7 млн евро). Прибыль группы банка SEB снизилась на 20,8% до 93,1 млн евро.



Выручка группы в 2020 году была 209,7 млн евро - на 5,5% меньше, чем год назад (221,9 млн евро), сообщил SEB. Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в январе был минус 1 и по сравнению с декабрем прошлого года повысился на 2 проц. пункта, сообщил Департамент статистики Литвы.ППД в городе и на селе отличался на 2 проц. пункта: в городе он был 0, на селе - минус 2. По сравнению с прошлым месяцем, в горде ППД повысился на 3 проц. пункта, на селе - на 2 проц. пункта.За год (в январе по сравнению с январем 2020 года) ППД снизился на 4 проц. пункта.* * *Один из крупнейших в Литве коммерческих банков - банк SEB в прошлом году получил 93,3 млн евро чистой прибыли до аудита - на 20,7% меньше, чем в 2019 году (117,7 млн евро). Прибыль группы банка SEB снизилась на 20,8% до 93,1 млн евро.Выручка группы в 2020 году была 209,7 млн евро - на 5,5% меньше, чем год назад (221,9 млн евро), сообщил SEB. По словам главы правления SEB Раймондаса Квядараса, на финансовых результатах сказались пандемия коронавируса, снижение доходов и увеличение резервов под плохие кредиты.



Активы группы в конце прошлого года составляли 10,2 млрд евро - на 20% больше, чем год назад, портефль вкладов за год вырос на 22,9% до 8,6 млрд евро.



Чистая стоимость кредитного и лизингового портфеля группы SEB в конце прошлого года составляла 5,8 млрд евро - на 7,9% меньше, чем год назад, а собственный капитал группы составлял 877 млн евро – на 11,9% больше.



В группу банка в Литве входят банк SEB и предприятие SEB investiciju valdymas. В Литве действуют и другие предприятия группы SEB - SEB Life and Pension Baltic SE, услуговый центр группы SEB в Вильнюсе.



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Нидерландское предприятие электроники Sintecs откроет в Вильнюсе центр научных исследований и развития, в котором в течение двух лет трудоустроит 25-50 специалистов, сообщило агентство по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.



Глава вильнюсского подразделения Sintecs Павел Янкович говорит, что компания Sintecs выбрала рынок Балтийских стран для развития еще в 2018 году.



Sintecs ориентировалась на весь Балтийский регион, включая Польшу.



Компания учреждена в 2000 году. В ее подразделениях в Нидерландах и Беларуси сейчас работает более 60 человек. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 94 раза Комментарии