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Россия и США договорились продлить Договор СНВ-3 на условиях Москвы
Россия и США договорились продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на условиях Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на «Интерфакс».
«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков"», — подчеркнул замминистра.
По его словам, это решение является обоюдовыгодным, оно позволит запустить углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов стратегической стабильности.
«Мы приветствуем решение администрации [президента США Джозефа] Байдена согласиться с нашим предложением о пятилетнем продлении», — сказал дипломат.
Накануне Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора СНВ-3. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден в телефонном разговоре выразили удовлетворение этим фактом.
После этого российский лидер внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении Договора СНВ-3 на пять лет без дополнительных условий. Документ будет рассмотрен на сегодняшнем заседании.
rubaltic.ru
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