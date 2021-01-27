Россия и США договорились продлить Договор СНВ-3 на условиях Москвы 🔊 Воспроизвести Источник изображения: life.ru



Россия и США договорились продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на условиях Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает



«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков"», — подчеркнул замминистра.



По его словам, это решение является обоюдовыгодным, оно позволит запустить углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов стратегической стабильности.



«Мы приветствуем решение администрации [президента США Джозефа] Байдена согласиться с нашим предложением о пятилетнем продлении», — сказал дипломат.



Накануне Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора СНВ-3. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден в телефонном разговоре выразили удовлетворение этим фактом.



После этого российский лидер внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении Договора СНВ-3 на пять лет без дополнительных условий. Документ будет рассмотрен на сегодняшнем заседании. Россия и США договорились продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на условиях Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на «Интерфакс».«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков"», — подчеркнул замминистра.По его словам, это решение является обоюдовыгодным, оно позволит запустить углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов стратегической стабильности.«Мы приветствуем решение администрации [президента США Джозефа] Байдена согласиться с нашим предложением о пятилетнем продлении», — сказал дипломат.Накануне Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора СНВ-3. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден в телефонном разговоре выразили удовлетворение этим фактом.После этого российский лидер внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении Договора СНВ-3 на пять лет без дополнительных условий. Документ будет рассмотрен на сегодняшнем заседании. rubaltic.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, договор, ракеты, СНВ-3 — статья прочитана 114 раз Комментарии