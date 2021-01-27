Электроснабжения в Литве нет у 55 тыс. потребителей /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В Литве из-за повреждений линий электропередачи в результате обильного снегопада в среду утром без электроснабжения остается около 55 тыс. домашних хозяйств.



Как сообщает оператор ESO, больше всего повреждений фиксируется в Вильнюсском и Утенском регионах, где электричества нет примерно у 19 тыс. и 16 тыс. потребителей.



Устранение неисправностей продолжается, работает 250 бригад, однако восстановление энергоснабжения затянется.



Ожидается, что после улучшения погоды в среду повреждений станет меньше.



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В среду утром условия движения по дорогам во многих районах Литвы остаются сложными из-за снега, мокрого снега, по некоторым районным дорогам невозможно проехать, предупреждает Дирекция автомобильных дорог (ДАД).



Дорожные службы призывают воздержаться от необязательных поездок.



Дорог, по которым движение невозможно, больше в южной и восточной частях Литвы: в Мариямпольском уезде, Вилкавишкисе, Вильнюсском, Укмергском, Ширвинтском районах.



Условия движения по дорогам чуть лучше в западной части Литвы.



Из-за толстого слоя снега валятся деревья, ломаются ветви деревьев, поэтому водителей простя быть осторожными в лесистой местности.



На всей территории страны идет мокрый снег, без осадков только в Кретингском, Мажейкском и Кайшядорском районах.



Температура воздуха - от минус 1 градуса до плюс двух градусов. В Литве из-за повреждений линий электропередачи в результате обильного снегопада в среду утром без электроснабжения остается около 55 тыс. домашних хозяйств.Как сообщает оператор ESO, больше всего повреждений фиксируется в Вильнюсском и Утенском регионах, где электричества нет примерно у 19 тыс. и 16 тыс. потребителей.Устранение неисправностей продолжается, работает 250 бригад, однако восстановление энергоснабжения затянется.Ожидается, что после улучшения погоды в среду повреждений станет меньше.* * *В среду утром условия движения по дорогам во многих районах Литвы остаются сложными из-за снега, мокрого снега, по некоторым районным дорогам невозможно проехать, предупреждает Дирекция автомобильных дорог (ДАД).Дорожные службы призывают воздержаться от необязательных поездок.Дорог, по которым движение невозможно, больше в южной и восточной частях Литвы: в Мариямпольском уезде, Вилкавишкисе, Вильнюсском, Укмергском, Ширвинтском районах.Условия движения по дорогам чуть лучше в западной части Литвы.Из-за толстого слоя снега валятся деревья, ломаются ветви деревьев, поэтому водителей простя быть осторожными в лесистой местности.На всей территории страны идет мокрый снег, без осадков только в Кретингском, Мажейкском и Кайшядорском районах.Температура воздуха - от минус 1 градуса до плюс двух градусов. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: электричество, аварии, снегопад География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии