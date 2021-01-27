Главная >> Новости >> общество, здоровье >> О коронавирусе в Литве сегодня, 27 января /дополнено/
Загрузка...

О коронавирусе в Литве сегодня, 27 января /дополнено/



За минувшие сутки в Литве подтверждено 1278 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1533 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включен еще четыре смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 179 тыс. 212 случаев COVID-19, 123 тыс. 562 человека выздоровели, 50 тыс. 863 человека все еще больны.

От коронавируса в Литве скончалось 2716 человек.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 2044 человек, привитых второй дозой было 624.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 60 тыс. 352 человек, двумя дозами – 9666 человек.

За минувшие сутки взята 10 тыс. 181 проба на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 890 тыс. 518.

* * *

Правительство Литвы в среду рассмотрит предложение продлить карантин в стране до начала марта.

В соответствии с предложением правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям, карантин предлагается продлить до 28 февраля.

Серьезные смягчения карантинного режима рассматриваться не будут.

Карантин введен в Литве 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим ужесточен и продлен до 31 января.
Загрузка...
инф."Обзор" BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 184 раза
добавлена сегодня, 27 января, 10:01

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка