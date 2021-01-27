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О коронавирусе в Литве сегодня, 27 января /дополнено/
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1278 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека, сообщил в среду Департамент статистики.
За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1533 человека.
Кроме того, в общую статистику смертей включен еще четыре смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 179 тыс. 212 случаев COVID-19, 123 тыс. 562 человека выздоровели, 50 тыс. 863 человека все еще больны.
От коронавируса в Литве скончалось 2716 человек.
За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 2044 человек, привитых второй дозой было 624.
Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 60 тыс. 352 человек, двумя дозами – 9666 человек.
За минувшие сутки взята 10 тыс. 181 проба на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 890 тыс. 518.
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Правительство Литвы в среду рассмотрит предложение продлить карантин в стране до начала марта.
В соответствии с предложением правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям, карантин предлагается продлить до 28 февраля.
Серьезные смягчения карантинного режима рассматриваться не будут.
Карантин введен в Литве 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим ужесточен и продлен до 31 января.
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инф."Обзор" BNS
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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