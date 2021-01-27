Издан написанный А. Раманаускасом-Ванагасом дневник штаба партизанского соединения Меркис 🔊 Воспроизвести Перезахоронение останков А.Раманаускаса-Ванагаса



Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) выпустил дневник штаба партизанского соединения Меркис, написанный партизанским командиром Адолфасом Раманаускасом-Ванагасом.



"Это не публиковавшийся до сих пор аутентичный первоисточник о вооруженном антисоветском сопротивлении в Литве, фрагменты которого публиковались только в работах историков", - говорится в сообщении центра.



В дневнике зафиксированы события партизанской войны, потери, стремления и надежды партизан.



Дневник штаба партизанского соединения Меркис составлялся с сентяьря 1945 года по декабрь 1946 года А. Раманаускасом от руки и на нескольких разных пишущих машинках. Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) выпустил дневник штаба партизанского соединения Меркис, написанный партизанским командиром Адолфасом Раманаускасом-Ванагасом."Это не публиковавшийся до сих пор аутентичный первоисточник о вооруженном антисоветском сопротивлении в Литве, фрагменты которого публиковались только в работах историков", - говорится в сообщении центра.В дневнике зафиксированы события партизанской войны, потери, стремления и надежды партизан.Дневник штаба партизанского соединения Меркис составлялся с сентяьря 1945 года по декабрь 1946 года А. Раманаускасом от руки и на нескольких разных пишущих машинках. Дневник хранился в Архиве КГБ СССР (сейчас - Особый архив Литвы) и как вещественное доказательство был подшит к уголовному делу на А. Раманаускаса, составляющему 20 томов).



Партизанская война против СССР в Литве велась в 1944–1953 годах. В ней участвовало не менее 50 тыс. человек, а во всем движении сопротивления в качестве членов подпольных организаций, их сторонников участвовало около 100 тыс. жителей Литвы. В этой войне погибло более 20 тыс. партизан и их сторонников.



А. Раманаускас-Ванагас родился в 1918 году, партизаном он стал в 1945 году.



Пару лет спустя он возглавил Дайнавский партизанский округ, а в 1948 году был назначен командующим Южного партизанского округа Литвы. Еще год спустя А. Раманаускас-Ванагас стал заместителем председателя президиума Движения борьбы за свободу Литвы Йонаса Жемайтиса, а в начале 1950 года стал командующим Оборонных сил Движения.



В 1952–1953 годах А. Раманаускас-Ванагас ушел из активной вооруженной борьбы и скрывался с семьей до 1956 года, когда был задержан. После жестоких пыток был казнен в 1957 году. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: останки, памятник, партизан, идинтефикация, Раманаускс-Ванагас География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии