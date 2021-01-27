Офис президента Литвы: с AstraZeneca ведутся напряженные переговоры 🔊 Воспроизвести



В данный момент Евросоюз ведет напряженные переговоры с британской фармкомпанией AstraZeneca о поставке вакцин, на них предлагаются различные варианты – от мониторинга экспорта до национальных исков, утверждают представители администрации президента Гитанаса Науседы.



"Переговоры очень напряженные, а у ЕС есть достаточно аргументов и возможностей вести переговоры жестко. На столе все возможности – от мониторинга экспорта вакцины из ЕС, который вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Гитанасом Науседой, до национальных исков, о которых сейчас говорит Италия", – информировали BNS в Президентском дворце.



На минувшей неделе AstraZeneca заявила, что в первом квартале этого года поставит странам ЕС меньше вакцин, чем планировалось. Литовское министерство здравоохранения сообщило, что страна получит лишь 20% намеченных запланированных ранее вакцин. В данный момент Евросоюз ведет напряженные переговоры с британской фармкомпанией AstraZeneca о поставке вакцин, на них предлагаются различные варианты – от мониторинга экспорта до национальных исков, утверждают представители администрации президента Гитанаса Науседы."Переговоры очень напряженные, а у ЕС есть достаточно аргументов и возможностей вести переговоры жестко. На столе все возможности – от мониторинга экспорта вакцины из ЕС, который вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Гитанасом Науседой, до национальных исков, о которых сейчас говорит Италия", – информировали BNS в Президентском дворце.На минувшей неделе AstraZeneca заявила, что в первом квартале этого года поставит странам ЕС меньше вакцин, чем планировалось. Литовское министерство здравоохранения сообщило, что страна получит лишь 20% намеченных запланированных ранее вакцин. Глава Государственной службы по контролю над лекарствами Гитис Адрулёнис сообщил, что AstraZeneca повысила количества вакцин от COVID-19, которые планирует поставить Литве и другим странам в феврале, однако количество не детализировал.



Президентская администрация утверждает, что пока преждевременно говорить о существенном переломе, однако выражает надежду на то, что количество доз вакцин будет повышено.



"Мы не сомневаемся в том, что сплоченные усилия ЕС и национальных ведомств на переговорах позволят обеспечить поставки большего количества доз вакцин, о котором компания сообщила в пятницу", – сообщили в Президентском дворце.



ЕС планирует утвердить вакцину AstraZeneca на этой неделе. Первые партии ее должны бы поступить в Литву в начале февраля.



Вакцина AstraZeneca, созданная при сотрудничестве с Оксфордским университетом, уже используется в Соединенном Королевстве.



Литва в целом планирует закупить у AstraZeneca 1,86 млн доз.



В декабре население ЕС начали прививать вакциной BionTech и Pfizer, а в начале января было утверждено использование вакцины компании Moderna. BNS Категории: экономика, здоровье Ключевые слова: президент, вакцина, покупка, минздрав, коронавирус, AstraZeneca География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии