450 евро — больше не положено: на пособия не выжить и салоны красоты уходят «в тень» 🔊 Воспроизвести



Ограничения, введенные из-за Covid-19, правительство обещает пересмотреть после 7 февраля. Но, возможно, к обычной жизни латвийцы еще не скоро вернутся. LTV в передаче De facto сообщает, что в сфере «услуг по поддержанию красоты», сейчас вынужденно закрытой полностью, мастера ощущают все большее давление со стороны клиентов, нуждающихся в их умелых руках — а с другой стороны, их подталкивает к нарушениям недостаточность господдержки и полное незнание, что будет дальше., сообщает



Часть отрасли работает «в тени». Те же специалисты, которые соблюдают запрет, надеются как можно скорее возобновить работу — разумеется, с соблюдением мер предосторожности. Ограничения, введенные из-за Covid-19, правительство обещает пересмотреть после 7 февраля. Но, возможно, к обычной жизни латвийцы еще не скоро вернутся. LTV в передаче De facto сообщает, что в сфере «услуг по поддержанию красоты», сейчас вынужденно закрытой полностью, мастера ощущают все большее давление со стороны клиентов, нуждающихся в их умелых руках — а с другой стороны, их подталкивает к нарушениям недостаточность господдержки и полное незнание, что будет дальше., сообщает PRESS.LV со ссылкой на Rus.Lsm.lv.Часть отрасли работает «в тени». Те же специалисты, которые соблюдают запрет, надеются как можно скорее возобновить работу — разумеется, с соблюдением мер предосторожности. «Раковины в двух метрах друг от друга. Здесь когда-то было пять рабочих мест, теперь два», — показывает переоборудованный салон SIA House of Hair его творческий директор, парикмахер Кристап Слактерс-Звейсалниекс. Решениям властей он доверяет и клиентов не обслуживает. Освободившееся время использовал, чтобы создать мобильное приложение для дистанционной учебы мастеров по уходу за бородами, а также вспомнил былое увлечение: рисует портреты углем.



Но так как простой затягивается, содержать бесприбыльный бизнес становится все менее возможным: «Ну, теперь обещают пособие 500 евро в месяц, якобы можно выжить. Но для растущего до того предприятия два-три месяца могут стать летальными! Один-два месяца мы можем с этими 500 евро выжить, но если так пойдет дальше, к сожалению, тут даже успешные предприниматели обанкротились бы».



К тому же до этого года поддержка не достигала и этих 500 евро. В ноябре и декабре на каждого трудящегося в отрасли полагалось в среднем до 300 евро поддержки. И получило эти пособия всего 1500 специалистов, хотя, по подсчетам Минфина, претендовать могло бы около 2000. Участники отрасли говорят, это потому, что многие не смогли вписаться в критерии для получения помощи. А часть — обожглась еще весной, после отказов чиновников или требования СГД вернуть необоснованно выплаченные людям пособия.



Да и расчет кажется им несправедливым. Например, руководитель отраслевой ассоциации специалистов Сабине Улберте — держатель патента, пособие в ноябре было 293 евро, из него тут же нужно вычесть 100 евро, патентный взнос.



В Службе госдоходов De facto сообщили, что до конца первой недели января участникам отрасли выплачено 1,5 млн евро в виде зарплатных субсидий и пособий по простою. В ноябре среднее пособие плательщикам патентных взносов составляло от 245 (самозанятым лицам) до 293 евро (плательщикам патентных взносов), в декабре от 195 до 228 евро соответственно, в январе — около 450 (тем и другим).



Когда парикмахеры, маникюрщики и другие специалисты подняли тревогу, правительство внесло коррекции — повысило суммы поддержки и уменьшило бюрократию. Но это лишь краткосрочное решение, говорит Сабине Улберте. Это позволяет людям только свести концы с концами и накормить детей, но не решает вопрос арендной платы и коммунальных платежей.



В СГД пояснили: более высокие пособия — не положены. Они и так повышены с 330 до 500 евро, а главная причина низких пособий — то, что люди раньше декларировали мало налогов. На привязке пособий к размеру официальных зарплат настаивают и СГД, и Минфин. Это и начисление упрощает: так деньги быстрее доходят до получателей. Да и невозможно со стороны государства компенсировать абсолютно всё, говорит министр финансов Янис Рейрс. Вот отменят ограничения, и можно будет снова работать с прибылью.



Возобновление работы, однако, вопрос болезненный для отрасли. Пока нет ясности, какими будут условия для этого возобновления. Президент Латвийской ассоциации косметиков и косметологов Ренате Рейнсоне признала, что обещаний или четких критериев, на каких условиях можно будет снова открыться салонам, со стороны правительства не слышно. Никаких дат или критериев никто вслух даже не называет, и жить в подвешенном состоянии специалисты устали. В отраслевых организациях опасаются, что вырастет объем подпольных услуг, и потом это аукнется тем, что часть мастеров «из тени» так и не выйдет.



«Есть давление с той стороны. Клиенты сами звонят, сами ищут, интересуются. И если им эти услуги нужны, они все равно каким образом постараются их получить», — предостерегает Рейнсоне.



Об актуальности проблемы для потребителей свидетельствуют и публикации в соцсетях. В эпидемиологическом плане опаснее будет, если люди станут получать услуги не в салонах, где возможно обеспечить требования к дезинфекции и другие санитарные нормы, а пойдут к мастерам туда, где обстановку проконтролировать не может вообще никто, прозвучало в передаче.



Правительство не дает отрасли услуг по уходу за внешностью никаких надежд, пока не снизятся показатели заболеваемости коронавирусом в стране. В Минэкономики признают, что существует риск расширения доли «серых» услуг, а также то, что доля эта сохранится большой и после отмены ограничений. Снимать запрет планируется для всех мастеров сразу, отметили в министерстве. Вопрос лишь, когда это произойдет. press.lv Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: подполье, карантин, салоны красоты География: Латвия — статья прочитана 165 раз Комментарии